Yeraltı Dizisinin Kadrosuna Ünlü Oyuncu Transferi
Sezonun merakla beklenen yapımlarından Yeraltı, kadrosunu sürpriz bir isimle güçlendirdi. Yeni oyuncu, hikayenin gidişatında etkili olacak bir rolle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Detayları Birsen Altuntaş aktardı. Gelin habere geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeraltı dizisi, 28 Ocak Çarşamba günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak projeye Sevil Akı dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın