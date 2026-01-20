onedio
Yeraltı Dizisinin Kadrosuna Ünlü Oyuncu Transferi

Elif Sude Yenidoğan
20.01.2026 - 10:49

Sezonun merakla beklenen yapımlarından Yeraltı, kadrosunu sürpriz bir isimle güçlendirdi. Yeni oyuncu, hikayenin gidişatında etkili olacak bir rolle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Detayları Birsen Altuntaş aktardı. Gelin habere geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Yeraltı dizisi, 28 Ocak Çarşamba günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dizide Deniz Can Aktaş, Haydar Ali karakterini canlandırıyor. Haydar Ali’nin hikayesi, cezaevinden çıktıktan sonra tamamen değişen hayatı etrafında ilerliyor. Unutamadığı kadın Ceylan’ı, şimdi bambaşka bir yerde bulması diziyi derin bir çatışmanın içine sokuyor. Yeraltı, suç ve intikam temalarını merkezine alan karanlık bir hikaye sunuyor.

Son olarak projeye Sevil Akı dahil oldu.

Geçtiğimiz gün Murat Danacı’nın da dizinin kadrosuna katıldığı öğrenilmişti. Sevil Akı da Murat Danacı’nın hayat vereceği Hamburglu karakterinin ablası olarak dizide boy gösterecek. Üçüncü bölümden itibaren hikayede hayat bulacak.

