TRT Film Platosunda Çıkan Yangın Korkuttu
İstanbul’da bulunan TRT film platosunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Çekmeköy sınırları içindeki platodan yükselen dumanlar çevrede endişe yarattı. Olayın bildirilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına hızlı müdahale edilmesi olası bir faciayı önledi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: İHA
Yangın, TRT’ye ait geniş bir alana kurulu film platosunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
