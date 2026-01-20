TRT Film Platosunda Çıkan Yangın Korkuttu

Yaklaşık üç bin dönümlük arazi üzerinde yer alan platodan yükselen dumanlar kısa sürede fark edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri alarma geçti. Çekmeköy başta olmak üzere komşu ilçelerden de destek ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, yangının set alanlarına ve ormanlık bölgeye sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Alevlere farklı noktalardan müdahale edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ardından bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

Yetkililer, olay sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığını açıkladı. Platonun bazı bölümlerinde maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış noktasına ilişkin detaylı inceleme başlatıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında plato çevresi geçici olarak kapatıldı. Yangının nedenine dair teknik ekiplerin raporunun beklendiği bildirildi.