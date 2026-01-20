onedio
Hürriyet Gazetesi Magazin Yazarı Mehmet Üstündağ ve Sosyal Medya Fenomeni Bilal Hancı Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.01.2026 - 10:12 Son Güncelleme: 20.01.2026 - 10:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tanınmış kişilere yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan isimlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Hürriyet Gazetesi’nin magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut gözaltına alındı. 

Detaylar gelecek…

Ünlüler soruşturmasında yeni gözaltı dalgası...

Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Hürriyet Gazetesi Magazin Yazarı Mehmet Üstündağ, Abdullah Gençal ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut hakkında gözaltı kararı verildi.

7 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 3 kişinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
