onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Turabi Yeni İngilizce Şarkısı Sözleri: Turabi "For You" Türkçe İngilizce Şarkı Sözleri

Turabi Yeni İngilizce Şarkısı Sözleri: Turabi "For You" Türkçe İngilizce Şarkı Sözleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 13:34

Turabi Çamkıran, Survivor yarışmasıyla büyük bir şöhret kazanmıştı. Bir süredir gündemimizde yer almayan ünlü isim, geçen sene çıkardığı İngilizce şarkıyla kendini yeniden hatırlamıştı. Büyük ses getiren 'Wine Me Dine Me' şarkısına erişim engelinin getirilmesinin ardından Turabi yeni bir şarkı daha çıkardı.

İşte Turabi'nin yeni şarkısının sözleri...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Turabi Yeni Şarkısı (For You) İngilizce Sözleri

Turabi Yeni Şarkısı (For You) İngilizce Sözleri

You are the reason nobody likes you

I may not be perfect but at least I'm not you

I have multiple personalities and none of them like you

If you ever need nothing, I'm here for you

Please don't ever interrupt me 

While I'm ignoring you

Who ever yold you 'you are smart' they lied to you

You are the reason nobody likes you

I may not be perfect but at least I'm not you

I have multiple personalities and none of them like you

If you ever need nothing, I'm here for you

Turabi For You Şarkısı Çevirisi

Turabi For You Şarkısı Çevirisi

Sen, kimsenin seni sevmemesinin sebebisin

Mükemmel değilim ama en azından sen değilim

Birden fazla kişiliğim var ve hiçbiri senden hoşlanmıyor

Eğer hiçbir şeye ihtiyacın olursa senin için buradayım

Lütfen beni bölme, seni görmezden gelirken

Sana akıllısın diyen kimse sana yalan söylemiş

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın