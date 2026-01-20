Recep İvedik 8 İçin Karar Verildi: Yeni Filmin Yayın Platformu Açıklandı
Türk sinemasının en çok konuşulan komedi serilerinden Recep İvedik, yeni filmiyle yeniden gündemde. Uzun süredir merak edilen sekizinci filmin yayınlanacağı platform netlik kazandı. Yapılan resmi açıklamayla birlikte filmin sinema salonlarını pas geçeceği kesinleşti. Dijital yayın tercihinin devam etmesi dikkat çekti. Recep İvedik 8, 2026 yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şahan Gökbakar’ın yarattığı ve yıllardır geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Recep İvedik serisi, sekizinci filmiyle yoluna dijital platformda devam edecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serinin bir önceki filmi Recep İvedik 7, Aralık 2022’de Disney+’ta izleyiciyle buluşmuştu.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek isterseniz 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın