Recep İvedik 8 İçin Karar Verildi: Yeni Filmin Yayın Platformu Açıklandı

Film, kısa sürede yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak platform için önemli bir başarı elde etmişti. Kulislerde dolaşan bilgilere göre yapım, Disney+’a büyük sayıda yeni abone kazandırdı. Bu başarının ardından Şahan Gökbakar ile Disney+ arasında yeni film için yeniden anlaşma sağlandı. Komedi serisinin sadık izleyicisi, sekizinci filmde nasıl bir hikaye anlatılacağını şimdiden merak ediyor.