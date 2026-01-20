onedio
Recep İvedik 8 İçin Karar Verildi: Yeni Filmin Yayın Platformu Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.01.2026 - 13:23

Türk sinemasının en çok konuşulan komedi serilerinden Recep İvedik, yeni filmiyle yeniden gündemde. Uzun süredir merak edilen sekizinci filmin yayınlanacağı platform netlik kazandı. Yapılan resmi açıklamayla birlikte filmin sinema salonlarını pas geçeceği kesinleşti. Dijital yayın tercihinin devam etmesi dikkat çekti. Recep İvedik 8, 2026 yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İşte detaylar 👇

Şahan Gökbakar’ın yarattığı ve yıllardır geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Recep İvedik serisi, sekizinci filmiyle yoluna dijital platformda devam edecek.

Disney+ tarafından yapılan açıklamada, Recep İvedik 8’in yalnızca platform üzerinden yayınlanacağı duyuruldu. Yeni film, önceki yapımda olduğu gibi sinema salonlarında gösterime girmeyecek.

Filmin hikayesi ve oyuncu kadrosuna dair detaylar ise şimdilik gizli tutuluyor. Recep İvedik 8’in 2026 yılı içinde yayınlanması planlanıyor ancak net tarih henüz açıklanmadı.

Serinin bir önceki filmi Recep İvedik 7, Aralık 2022’de Disney+’ta izleyiciyle buluşmuştu.

Film, kısa sürede yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak platform için önemli bir başarı elde etmişti. Kulislerde dolaşan bilgilere göre yapım, Disney+’a büyük sayıda yeni abone kazandırdı. Bu başarının ardından Şahan Gökbakar ile Disney+ arasında yeni film için yeniden anlaşma sağlandı. Komedi serisinin sadık izleyicisi, sekizinci filmde nasıl bir hikaye anlatılacağını şimdiden merak ediyor.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek isterseniz 👇

