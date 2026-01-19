Euphoria 3. Sezon Fragmanı 48 Saatte Rekor Kırdı
Dört yıllık uzun araya rağmen Euphoria, geri dönüşüyle adeta gövde gösterisi yaptı. Dizinin merakla beklenen üçüncü sezon fragmanı, yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekorları kırdı. Warner Bros. Discovery’nin paylaştığı verilere göre fragman, ilk 48 saat içinde yaklaşık 100 milyon izlenmeye ulaştı. Bu rakam, HBO Max tarihindeki bir orijinal dizi fragmanı için şimdiye kadarki en hızlı çıkış olarak kayda geçti.
İşte detaylar…
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Warner Bros. Discovery, Euphoria’nın yeni sezon fragmanının platform tarihine geçtiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Euphoria, ilk sezonundan itibaren özellikle genç izleyici kitlesi üzerinde büyük etki yaratmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Rekor mu kırdı?