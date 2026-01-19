onedio
Euphoria 3. Sezon Fragmanı 48 Saatte Rekor Kırdı

Elif Sude Yenidoğan
19.01.2026 - 13:59

Dört yıllık uzun araya rağmen Euphoria, geri dönüşüyle adeta gövde gösterisi yaptı. Dizinin merakla beklenen üçüncü sezon fragmanı, yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekorları kırdı. Warner Bros. Discovery’nin paylaştığı verilere göre fragman, ilk 48 saat içinde yaklaşık 100 milyon izlenmeye ulaştı. Bu rakam, HBO Max tarihindeki bir orijinal dizi fragmanı için şimdiye kadarki en hızlı çıkış olarak kayda geçti. 

İşte detaylar…

Kaynak: Independent

Warner Bros. Discovery, Euphoria’nın yeni sezon fragmanının platform tarihine geçtiğini duyurdu.

Şirket, bu izlenme sayısının HBO Max’te yayımlanan tüm orijinal dizi fragmanları arasında ilk 48 saatte ulaşılan en yüksek rakam olduğunu vurguladı. Daha önce benzer zaman dilimlerine dair net bir karşılaştırma paylaşılmadığı için bu rekorun neyi geride bıraktığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak geçmiş yıllardaki büyük yapımlar düşünüldüğünde tablo oldukça dikkat çekici. Örneğin The Last of Us’ın ikinci sezon fragmanı, üç günde toplam 158 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Game of Thrones’un final sezonu fragmanı ise 2019’da yalnızca 24 saat içinde 81 milyon izlenmişti.

Euphoria, ilk sezonundan itibaren özellikle genç izleyici kitlesi üzerinde büyük etki yaratmıştı.

Dizi, ana kadrosundaki oyuncuların dünya çapında yıldızlaşmasına da önemli katkı sağladı. HBO verilerine göre Euphoria, platformun en çok izlenen yapımları arasına çoktan girmiş durumda. 2022’de yayımlanan ikinci sezon finali, 6,6 milyon izleyiciyle dizinin en yüksek izlenme rakamına ulaştı. Üçüncü sezonun aynı zamanda dizinin final sezonu olması bekleniyor.

Zendaya’nın canlandırdığı Rue Bennett başta olmak üzere ana karakterlerin büyük bölümü yeni sezonda geri dönüyor. Hikaye, karakterlerin lise sonrası hayatına odaklanacağı için kadroya yeni isimler de eklenecek. Euphoria’nın üçüncü sezonu 13 Nisan’da izleyiciyle buluşacak ve Türkiye’de HBO Max üzerinden yayımlanacak.

