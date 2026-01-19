Euphoria 3. Sezon Fragmanı 48 Saatte Rekor Kırdı

Dizi, ana kadrosundaki oyuncuların dünya çapında yıldızlaşmasına da önemli katkı sağladı. HBO verilerine göre Euphoria, platformun en çok izlenen yapımları arasına çoktan girmiş durumda. 2022’de yayımlanan ikinci sezon finali, 6,6 milyon izleyiciyle dizinin en yüksek izlenme rakamına ulaştı. Üçüncü sezonun aynı zamanda dizinin final sezonu olması bekleniyor.

Zendaya’nın canlandırdığı Rue Bennett başta olmak üzere ana karakterlerin büyük bölümü yeni sezonda geri dönüyor. Hikaye, karakterlerin lise sonrası hayatına odaklanacağı için kadroya yeni isimler de eklenecek. Euphoria’nın üçüncü sezonu 13 Nisan’da izleyiciyle buluşacak ve Türkiye’de HBO Max üzerinden yayımlanacak.