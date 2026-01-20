Zootropolis 2 Gişede Tarih Yazdı: 1,7 Milyar Dolarlık Rekor Hasılat
Disney’in sevilen animasyon serisi Zootropolis 2, gişedeki yükselişini tarihi bir noktaya taşıdı. Devam filmi, dünya genelinde 1,7 milyar dolarlık hasılatla animasyon sinemasında yeni bir sayfa açtı. Bu rakam, yalnızca Disney için değil Hollywood animasyonları için de önemli bir dönüm noktası oldu. Film, önceki rekor sahibi Ters Yüz 2’yi geride bırakarak zirveye yerleşti.
Kaynak: Independent
Zootropolis 2’nin ulaştığı 1,7 milyar dolarlık hasılat, onu Hollywood tarihinin en çok kazanan animasyon filmi yaptı.
Disney Entertainment eş başkanı Alan Bergman, filmin dünya çapında kurduğu güçlü bağdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
