Zootropolis 2 Gişede Tarih Yazdı: 1,7 Milyar Dolarlık Rekor Hasılat

Bergman, yaratıcı ekip Jared Bush, Byron Howard ve Yvett Merino’ya özellikle teşekkür etti. Film, ABD’de Şükran Günü öncesinde vizyona girerek açılışta dikkat çekici rakamlara ulaştı. Beş günlük açılış döneminde ABD’de 156 milyon dolar, dünya genelinde ise 559 milyon dolar hasılat elde etti. Bu sonuç, animasyon sineması adına bugüne kadarki en büyük küresel açılışlardan biri olarak kayda geçti. Zootropolis 2, aynı zamanda 1 milyar dolar barajını en hızlı aşan Hollywood animasyonu olmayı başardı. Çin pazarında da film büyük ilgi gördü ve 619 milyon dolarlık gişeye ulaştı. Bu rakamla, Çin’de en çok kazanan ikinci Hollywood filmi konumuna yerleşti.