onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Zootropolis 2 Gişede Tarih Yazdı: 1,7 Milyar Dolarlık Rekor Hasılat

Zootropolis 2 Gişede Tarih Yazdı: 1,7 Milyar Dolarlık Rekor Hasılat

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.01.2026 - 09:57

Disney’in sevilen animasyon serisi Zootropolis 2, gişedeki yükselişini tarihi bir noktaya taşıdı. Devam filmi, dünya genelinde 1,7 milyar dolarlık hasılatla animasyon sinemasında yeni bir sayfa açtı. Bu rakam, yalnızca Disney için değil Hollywood animasyonları için de önemli bir dönüm noktası oldu. Film, önceki rekor sahibi Ters Yüz 2’yi geride bırakarak zirveye yerleşti. 

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zootropolis 2’nin ulaştığı 1,7 milyar dolarlık hasılat, onu Hollywood tarihinin en çok kazanan animasyon filmi yaptı.

Zootropolis 2’nin ulaştığı 1,7 milyar dolarlık hasılat, onu Hollywood tarihinin en çok kazanan animasyon filmi yaptı.

Bu başarıyla film, küresel gişe listesinde tüm zamanların en çok kazanan 9. yapımı konumuna yükseldi. Listenin hemen önünde Spider-Man: No Way Home ve Avengers: Infinity War gibi dev yapımlar bulunuyor. Animasyon dünyasında ise zirvenin mutlak sahibi hala Çin yapımı Ne Zha 2, 2,25 milyar dolarlık hasılatıyla liderliğini koruyor.

Disney Entertainment eş başkanı Alan Bergman, filmin dünya çapında kurduğu güçlü bağdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Disney Entertainment eş başkanı Alan Bergman, filmin dünya çapında kurduğu güçlü bağdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bergman, yaratıcı ekip Jared Bush, Byron Howard ve Yvett Merino’ya özellikle teşekkür etti. Film, ABD’de Şükran Günü öncesinde vizyona girerek açılışta dikkat çekici rakamlara ulaştı. Beş günlük açılış döneminde ABD’de 156 milyon dolar, dünya genelinde ise 559 milyon dolar hasılat elde etti. Bu sonuç, animasyon sineması adına bugüne kadarki en büyük küresel açılışlardan biri olarak kayda geçti. Zootropolis 2, aynı zamanda 1 milyar dolar barajını en hızlı aşan Hollywood animasyonu olmayı başardı. Çin pazarında da film büyük ilgi gördü ve 619 milyon dolarlık gişeye ulaştı. Bu rakamla, Çin’de en çok kazanan ikinci Hollywood filmi konumuna yerleşti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın