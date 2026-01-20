Bunu da Gördük! Boncuk Adını Verdiği 'Evcil' Tilkiyi Çocuğu Gibi Seven Kadının O Anları İçimizi Isıttı

Erzincan’da kaydedilen görüntüler, alışılmışın dışında bir karşılaşmayı gözler önüne serdi. Belirli dönemlerde köye inen bir tilkinin, bir kadının bahçesine uğrayarak mama ve su alması dikkat çekti. Kadın tarafından “Boncuk” adı verilen tilkinin, karnını doyurduktan sonra çevredeki hayvanlara zarar vermeden köyden ayrılması ise izleyenleri şaşırttı.
Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce 'evcil' bir tilki görmüş müydünüz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanıcılar ne demiş bu duruma?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın