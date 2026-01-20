onedio
Bunu da Gördük! Boncuk Adını Verdiği 'Evcil' Tilkiyi Çocuğu Gibi Seven Kadının O Anları İçimizi Isıttı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 14:34

Erzincan’da kaydedilen görüntüler, alışılmışın dışında bir karşılaşmayı gözler önüne serdi. Belirli dönemlerde köye inen bir tilkinin, bir kadının bahçesine uğrayarak mama ve su alması dikkat çekti. Kadın tarafından “Boncuk” adı verilen tilkinin, karnını doyurduktan sonra çevredeki hayvanlara zarar vermeden köyden ayrılması ise izleyenleri şaşırttı.

Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi...

Daha önce 'evcil' bir tilki görmüş müydünüz?

Bölgeye belirli aralıklarla inen bir tilki, bir kadının evinin bahçesine gelerek bırakılan mama ve sudan faydalanıyor. Bahçeye düzenli şekilde uğrayan tilkiye ev sahibi tarafından “Boncuk” adı verildi.

Tilkinin davranışları ise köy halkının ilgisini çekiyor. Bahçede karnını doyurduktan sonra çevrede bulunan tavuklara zarar vermeden köyden ayrılan hayvan, kısa süren ziyaretinin ardından yeniden doğal yaşam alanına dönüyor.

Kullanıcılar ne demiş bu duruma?

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
