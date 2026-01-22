Uzmanlara Göre Karşı Tarafın Saygısını Anında Kazandıran Hareket Açıklandı

İletişim ve algı üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen sosyal psikolog Albert Mehrabian’a göre insanlar, karşılarındaki kişiyi değerlendirirken söylenen kelimelerden çok beden diline odaklanıyor. Duruş, bakış ve tepki süresi; özgüven, kontrol ve sınır algısını doğrudan etkiliyor.

Bu çerçevede uzmanların en etkili bulduğu davranış, ani tepkiler vermeden ama geri çekilmeden yapılan bilinçli bir duraklama.