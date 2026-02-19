Albüm Kapağı ile Hafızalarımıza Kazınan Şarkılar

Bazı şarkılar sadece melodisi ile değil, ait olduğu albüm kapağı ile de hafızalarımıza kazınır... O kapak aslında şarkıdan çok, anılarımızın ve ilk dinlediğimiz anların hatırlatıcısı gibi hissettirir. Her dinlediğimizde de bizi alır geçmişe götürür.