Albüm Kapağı ile Hafızalarımıza Kazınan Şarkılar
Bazı şarkılar sadece melodisi ile değil, ait olduğu albüm kapağı ile de hafızalarımıza kazınır... O kapak aslında şarkıdan çok, anılarımızın ve ilk dinlediğimiz anların hatırlatıcısı gibi hissettirir. Her dinlediğimizde de bizi alır geçmişe götürür.
1. Pink Floyd - Wish You Were Here
2. Nirvana - Smells Like Teen Spirit
3. The Beatles - Come Together
4. Micheal Jackson - Billie Jean
5. Radiohead - OK COMPUTER
6. Arctic Monkeys - . Do I Wanna Know?
7. Lana Del Rey - Born To Die
8. Tame Impala - Let It Happen
9. Linkin Park - In The End
10. Kanye West - Good Morning
