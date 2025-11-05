Sevgilisi Oğulcan Engin'in Karşısında Küçük Bir Çocuğa Dönüşen İlyada Alişan'ın Tavırları X'te Gündem Oldu

İlayda Alişan'ın “Bu akşam kimi görmek için heyecanlandın?” sorusuna “Bu kolay bir soru oldu… Tabii ki seni. İlk sunuculuk deneyiminde yanında olamamıştım, şimdi seninle olmak ve destek vermek istedim. Ben senden daha heyecanlıyım bu arada. Ama her zamanki gibi hakkını verdin.” şeklinde cevap veren Oğulcan Engin'in sevgilisiyle kimyası da çok beğenildi.