Sevgilisi Oğulcan Engin'in Karşısında Küçük Bir Çocuğa Dönüşen İlyada Alişan'ın Tavırları X'te Gündem Oldu
İlayda Alişan’ın The Spotlight İstanbul sahnesinde sunuculuk yaparken sevgilisi Oğulcan Engin’le yaptığı kısa röportaj sosyal medyanın radarına girdi. Etkinlikte profesyonel sunucu modunda olan Alişan, sıra Oğulcan Engin’e gelince bir anda bambaşka bir hale bürününce X kullanıcıları 'sevildiğinden emin kız şımarıklığı' yorumları yaptı.
İşte o anlar:
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'in diyaloğu, ikilinin yakın tavırları ve aşk dolu bakışları sosyal medyada resmen olay oldu.
Gelin X kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım:
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
