onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sevgilisi Oğulcan Engin'in Karşısında Küçük Bir Çocuğa Dönüşen İlyada Alişan'ın Tavırları X'te Gündem Oldu

Sevgilisi Oğulcan Engin'in Karşısında Küçük Bir Çocuğa Dönüşen İlyada Alişan'ın Tavırları X'te Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.11.2025 - 14:13

İlayda Alişan’ın The Spotlight İstanbul sahnesinde sunuculuk yaparken sevgilisi Oğulcan Engin’le yaptığı kısa röportaj sosyal medyanın radarına girdi. Etkinlikte profesyonel sunucu modunda olan Alişan, sıra Oğulcan Engin’e gelince bir anda bambaşka bir hale bürününce  X kullanıcıları 'sevildiğinden emin kız şımarıklığı' yorumları yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'in diyaloğu, ikilinin yakın tavırları ve aşk dolu bakışları sosyal medyada resmen olay oldu.

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'in diyaloğu, ikilinin yakın tavırları ve aşk dolu bakışları sosyal medyada resmen olay oldu.

İlayda Alişan'ın “Bu akşam kimi görmek için heyecanlandın?” sorusuna “Bu kolay bir soru oldu… Tabii ki seni. İlk sunuculuk deneyiminde yanında olamamıştım, şimdi seninle olmak ve destek vermek istedim. Ben senden daha heyecanlıyım bu arada. Ama her zamanki gibi hakkını verdin.” şeklinde cevap veren Oğulcan Engin'in sevgilisiyle kimyası da çok beğenildi.

Gelin X kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım:

Gelin X kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın