Uykucu'nun Galasında Gerilen Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu Arasındaki Tartışma Yine Alevlendi!

Uykucu'nun Galasında Gerilen Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu Arasındaki Tartışma Yine Alevlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.11.2025 - 13:11

Oyuncu Elçin Sangu ve 14 yıldır birlikte olduğu Yunus Özdiken’le gazeteci Birsen Altuntaş arasındaki gerilim resmen “hukuk dosyasına” dönüştü biliyorsunuz. Birsen Altuntaş yaşananları kendi hesabından ayrıntılı şekilde anlattı; biz de sizin için Altuntaş'ın anlattıklarını derledik.

Birsen Altuntaş, Elçin Sangu ve Yunus Özdiken'e "dolandırıcılık" davası açan bir ustanın haberini yaptıktan sonra çiftin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş, Elçin Sangu ve Yunus Özdiken’e “dolandırıcılık” davası açan bir ustanın haberini yaptıktan sonra çiftin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Savcılık bu başvuruya takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine Sangu ve Özdiken takipsizliğe itiraz etmiş, ancak mahkeme bu itirazı da reddetmişti. Altuntaş, geçen kış sosyal medyada yapılan suç duyurusunda da aynı şekilde takipsizlik kararı verildiğini, yani ikinci kez benzer bir şikayetin sonuçsuz kaldığını söyledi.

Altuntaş, paylaşımında “10 yıllık oyunculuk kariyeri olan birinin basının görev tanımını suç gibi göstermeye çalışmasının, menfaatine uymayan her haberi ‘yalan’ diye sunmasının ve hukuku yıldırma aracı olarak kullanmasının vahim olduğunu” ifade etti.

Altuntaş, Yunus Özdiken'in, fenomen Ceren Yılmaz'ın "haksız icra yoluyla 320 bin TL aldı" iddiasıyla açtığı davanın 17 Ekim'deki duruşmasının haber olmasından endişe ettiği için kendisi hakkında bir ay süreli koruma kararı aldırdığını söyledi.

Altuntaş, Yunus Özdiken’in, fenomen Ceren Yılmaz’ın “haksız icra yoluyla 320 bin TL aldı” iddiasıyla açtığı davanın 17 Ekim’deki duruşmasının haber olmasından endişe ettiği için kendisi hakkında bir ay süreli koruma kararı aldırdığını söyledi.

Bu nedenle bu bir aylık süreçte Elçin Sangu’nun adını gala ve film haberlerinde kullanamadığını, bunun taraflılıktan değil mahkeme kararından kaynaklandığını anlattı. Süre bittikten sonra Altuntaş, bu kez kendisinin Özdiken hakkında koruma kararı aldığını belirtti.

Altuntaş ayrıca bu bir aylık süreçte Özdiken’in kararı ihlal etmesi için zemin oluşturmaya çalıştığını, Ece Erken'i ve sosyal medya hesaplarını iftira için kullandığını, hatta “Uykucu” filminin galasında üzerine yürümeye teşebbüs ettiğini öne sürdü.

'“Uykucu” filminin galasında sinir krizi geçirip üzerime yürümeye çalışmış olsa da amacına hiçbir şekilde ulaşamamıştır. Şimdi bu zorbalığı kişilik edinen şahıs hakkında ben “koruma kararı” aldırdım. Hukuk savaşım sürecek.'

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
