Uykucu'nun Galasında Gerilen Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu Arasındaki Tartışma Yine Alevlendi!

Savcılık bu başvuruya takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine Sangu ve Özdiken takipsizliğe itiraz etmiş, ancak mahkeme bu itirazı da reddetmişti. Altuntaş, geçen kış sosyal medyada yapılan suç duyurusunda da aynı şekilde takipsizlik kararı verildiğini, yani ikinci kez benzer bir şikayetin sonuçsuz kaldığını söyledi.

Altuntaş, paylaşımında “10 yıllık oyunculuk kariyeri olan birinin basının görev tanımını suç gibi göstermeye çalışmasının, menfaatine uymayan her haberi ‘yalan’ diye sunmasının ve hukuku yıldırma aracı olarak kullanmasının vahim olduğunu” ifade etti.