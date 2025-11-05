Uykucu'nun Galasında Gerilen Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu Arasındaki Tartışma Yine Alevlendi!
Oyuncu Elçin Sangu ve 14 yıldır birlikte olduğu Yunus Özdiken’le gazeteci Birsen Altuntaş arasındaki gerilim resmen “hukuk dosyasına” dönüştü biliyorsunuz. Birsen Altuntaş yaşananları kendi hesabından ayrıntılı şekilde anlattı; biz de sizin için Altuntaş'ın anlattıklarını derledik.
Birsen Altuntaş, Elçin Sangu ve Yunus Özdiken’e “dolandırıcılık” davası açan bir ustanın haberini yaptıktan sonra çiftin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Altuntaş, Yunus Özdiken’in, fenomen Ceren Yılmaz’ın “haksız icra yoluyla 320 bin TL aldı” iddiasıyla açtığı davanın 17 Ekim’deki duruşmasının haber olmasından endişe ettiği için kendisi hakkında bir ay süreli koruma kararı aldırdığını söyledi.
