Kaan Sekban'ın Ayşe Barım Oyuncularına Karşı "Vefasız" Çıkışı Lale Mansur'u Fena Sinirlendirdi!
Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerine oyuncularını yönlendirdiği iddiasıyla yargılanıyor ve hakkında 2 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.
Kaan Sekban'ın “Kaçı sözleşmesini feshetti, kaçı yanında durabildi?" sözlerine Lale Mansur'dan yanıt geldi.
