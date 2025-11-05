Kaan Sekban'ın Ayşe Barım Oyuncularına Karşı "Vefasız" Çıkışı Lale Mansur'u Fena Sinirlendirdi!

Lale Mansur, Kaan Sekban’ın Ayşe Barım davasıyla ilgili “oyuncular onu yalnız bıraktı” çıkışına oldukça sert bir yanıt verdi.

“Sen kimsin? Bilir bilmez herkes hakkında nasıl böyle konuşuyorsun?!!! Ayşe ile ne konuştuğumuzu ne biliyorsun? Avukatların bizlere ne önerdiğini ne biliyorsun?!!! Mahkemede konuşan arkadaşlarımızın ne dediğinden haberin yok besbelli!!! 2 yeni, 2 eski oyuncusu ayrılmış, hepimizi ne hakla suçluyorsun? Sen kimsin? Adını bilseydim yazardım ama seni tanımıyorum. Bilmediğin konularda araştırmadan atıp tutma…” 😡