Kaan Sekban'ın Ayşe Barım Oyuncularına Karşı "Vefasız" Çıkışı Lale Mansur'u Fena Sinirlendirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
05.11.2025 - 15:51

Komedyen Kaan Sekban, bir programda yaptığı yorumda “Ayşe Barım tutuklanınca oyuncuları yanında durmadı, sözleşmesini feshedip kaçanlar oldu, sizi dünyanın en zengin insanı yapan kadına sahip çıkmadınız” gibi sert bir çıkış yaptı. Bu sözler de Barım’la çalışan oyunculardan Lale Mansur’u kızdırdı.

Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerine oyuncularını yönlendirdiği iddiasıyla yargılanıyor ve hakkında 2 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.

Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada uzun süre cezaevinde kaldıktan sonra sağlık durumu gerekçesiyle “konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı” şartlarıyla adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Savcılığın bu tahliyeye yaptığı itiraz üzerine üst mahkeme yeniden tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı; ancak Adli Tıp Kurumu’nun “cezaevi koşullarında kalması uygun değildir, tedavisi hastane şartlarında sürmelidir” yönündeki raporu sonrası bu ikinci tutuklama kararı da kaldırıldı.

Süreçle ilgili Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncuların vefasızlık gösterdiğini belirten Kaan Sekban ortalığı karıştırdı:

Kaan Sekban'ın “Kaçı sözleşmesini feshetti, kaçı yanında durabildi?" sözlerine Lale Mansur'dan yanıt geldi.

Lale Mansur, Kaan Sekban’ın Ayşe Barım davasıyla ilgili “oyuncular onu yalnız bıraktı” çıkışına oldukça sert bir yanıt verdi.

“Sen kimsin? Bilir bilmez herkes hakkında nasıl böyle konuşuyorsun?!!! Ayşe ile ne konuştuğumuzu ne biliyorsun? Avukatların bizlere ne önerdiğini ne biliyorsun?!!! Mahkemede konuşan arkadaşlarımızın ne dediğinden haberin yok besbelli!!! 2 yeni, 2 eski oyuncusu ayrılmış, hepimizi ne hakla suçluyorsun? Sen kimsin? Adını bilseydim yazardım ama seni tanımıyorum. Bilmediğin konularda araştırmadan atıp tutma…” 😡

