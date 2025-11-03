onedio
Kaan Sekban, Ayşe Barım'ın Oyuncuları Tarafından Vefasızlığa Uğradığına Dair Açıklama Yaptı

Kaan Sekban, Ayşe Barım'ın Oyuncuları Tarafından Vefasızlığa Uğradığına Dair Açıklama Yaptı

03.11.2025 - 23:55

1 Ekim'de tahliye edilen Ayşe Barım'ı çıkışta magazinciler bir benzinliğe bırakmıştı. Bu durumun gündem olmasının ardından komedyen Kaan Sekban, Sözcü TV’nin Gördüm Duydum Konuştum programında açıklamalarda bulundu. Sekban, Ayşe Barım’ın oyuncuları tarafından vefasızlığa uğradığını söyledi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Sözcü TV’nin Gördüm Duydum Konuştum programında, komedyen Kaan Sekban; “Kaçı sözleşmesini feshetti, kaçı yanında durabildi? Benzinciye bıraktırdılar kadını; kimse karşılamaya bile gitmedi.” dedi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
