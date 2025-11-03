onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İbrahim Tatlıses’in Avukatları Açıkladı: Ahmet Tatlıses’in Açtığı Dava Reddedildi

İbrahim Tatlıses’in Avukatları Açıkladı: Ahmet Tatlıses’in Açtığı Dava Reddedildi

İbrahim Tatlıses
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.11.2025 - 21:51

Arabesk müziğin simge isimlerinden İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses’in açtığı vesayet davasının mahkeme tarafından reddedildiği açıklandı. İbrahim Tatlıses’in avukatlarından yapılan açıklamada, İbrahim Tatlıses’in akıl sağlığının tam olduğu belirtildi ve tarafların bir araya gelmemesi için uzaklaştırma kararı alındığı duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İbrahim Tatlıses ile en büyük oğlu Ahmet Tatlıses’in arası bir kez daha bozulmuştu.

İbrahim Tatlıses ile en büyük oğlu Ahmet Tatlıses’in arası bir kez daha bozulmuştu.

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses’in akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek mahkemeye vesayet için başvurmuştu. İbrahim Tatlıses’in avukatlarının yaptığı açıklamada, Ahmet Tatlıses’in mahkeme başvurusunun reddedildiği açıklandı.

Oda TV’de yer alan habere göre, mahkeme İbrahim Tatlıses’in akıl sağlığının tam olduğu ve kendi işlerini görebildiğine karar verdi. 

Ayrıca mahkeme, küçük düşürücü ifadeler nedeniyle tarafların bir araya gelmemesi yönünde koruma ve uzaklaştırma kararı verdi.

İbrahim Tatlıses cephesinden yapılan açıklama şu şekilde 👇

İbrahim Tatlıses cephesinden yapılan açıklama şu şekilde 👇

'Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve magazin programlarında müvekkilimiz İbrahim Tatlıses hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlar yapılmakta olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Müvekkilimiz hakkında, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunduğu ve bu nedenle işlerini göremediği iddiasıyla oğlu Ahmet Tatlıses tarafından açılan vesayet davası, yapılan yargılama sonucunda İbrahim Tatlıses’in akıl sağlığının tam olduğu, kendi işlerini görebildiği ve bakım veya korunma ihtiyacının bulunmadığı tespit edilerek mahkemece reddedilmiştir.

Yargılama sürecinde oğlu Ahmet Tatlıses tarafından kullanılan küçük düşürücü ve incitici ifadeler nedeniyle, müvekkilimizin kişilik haklarının korunması amacıyla, bir araya gelmemeleri ve yan yana bulunmamaları yönünde koruma ve uzaklaştırma kararı mahkemece kabul edilmiştir.

Müvekkilimiz İbrahim Tatlıses, hayatı boyunca ailesine adanmış, yıllarca emek vererek kendi elleriyle kurduğu düzeni bugün de korumakta ve üretmeye devam etmektedir. Fiil ve tasarruf yetkisi mahkeme kararıyla tam olarak sabit olan müvekkilimizin, çocukluğundan itibaren çalışarak, alın teriyle oluşturduğu serveti sorgulamak ya da kamuoyu önünde tartışmak kimsenin haddine değildir.

Kamuoyundan, doğruluğu yargı kararıyla ortaya konmuş bu gerçeklere saygı gösterilmesini ve müvekkilimizin kişilik haklarını zedeleyici söylemlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın