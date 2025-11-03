İbrahim Tatlıses’in Avukatları Açıkladı: Ahmet Tatlıses’in Açtığı Dava Reddedildi
Arabesk müziğin simge isimlerinden İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses’in açtığı vesayet davasının mahkeme tarafından reddedildiği açıklandı. İbrahim Tatlıses’in avukatlarından yapılan açıklamada, İbrahim Tatlıses’in akıl sağlığının tam olduğu belirtildi ve tarafların bir araya gelmemesi için uzaklaştırma kararı alındığı duyuruldu.
İbrahim Tatlıses ile en büyük oğlu Ahmet Tatlıses’in arası bir kez daha bozulmuştu.
İbrahim Tatlıses cephesinden yapılan açıklama şu şekilde 👇
