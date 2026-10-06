Sevgili Oğlak, disiplinli planlama yeteneğin bugün daha da güçleniyor; Ay'ın Başak'a geçmesi uzun vadeli bir hedefe dair küçük ama sağlam bir adım atmana zemin hazırlıyor. Mars-Uranüs açısı ise beklenmedik bir fırsatın ya da teklifin aniden kapını çalmasına yol açabilir; alışıldık temkinini korurken bu fırsatı da değerlendirmeyi ihmal etme.

Maddi olarak düzenli çalışman bugün ödüllendiriliyor; bir hesabı gözden geçirirken fark ettiğin küçük bir detay seni rahatlatabilir. Ani bir teklif gelirse, imza atmadan önce koşulları iyice oku.

Gelelim aşka. Partnerin varsa, bugün attığın küçük ama sağlam bir adım ilişkine güven katıyor. Yalnızsan, iş ya da günlük rutin içinde aniden biriyle kurduğun bağlantı beklenmedik bir yöne gidebilir; acele etmeden gözlemlemen sana yakışıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…