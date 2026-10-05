Somut adımlar atmak ve planlarını gerçekçi bir düzene koymak için bugün uygun bir zemin oluşuyor Oğlak; Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması uzun vadeli hedeflerine dair düşüncelerini genişletiyor, finansal ya da kariyerle ilgili bir kararı daha olumlu bir çerçevede değerlendirmene yardımcı oluyor. Bugün yapılacak bir görüşme ya da belge düzenlemesi ileride rahatlatıcı sonuçlar doğurabilir. Söylemek istediğin şey, Akrep'te buluşan Merkür ve Venüs'ün desteğiyle bugün tam yerini buluyor.

Maddi olarak titiz ve sabırlı kalman işini kolaylaştırıyor; sorumluluklarını önceliklendirirken kendine küçük ödüller tanıman motivasyonunu koruyor. Venüs'ün retrosu eski bir birikimi yeniden gündeme getirse de, bugünkü sağlam zemin bu konuyu senin lehine çeviriyor.

Gelelim aşka. Partnerin varsa, bugün attığın sağlam ama küçük bir adım, ilişkine uzun vadede güven kazandırıyor. Yalnızsan, iş çevresinden ciddi bir tanışıklık bugün gündeme gelebilir; acele etmeden ilerlemen senin tarzına uygun.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…