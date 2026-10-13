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Oğlak Burcu right-white
13 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:12
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 13 Ekim Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ortak kasa, ekip bütçesi ya da bir iş ortağının payı bugün gündeme gelebilir; Jüpiter sekizinci evden Ay'la kare kurarken borç ve alacak rakamlarını olduğundan iyi göstermek cazip olacak. Güneş kariyer evinde seni görünür kılıyor, bu görünürlüğü doğru rakamlarla desteklersen itibarın artar. Büyük bir anlaşmayı yarına bırakmak bugün sana zaman kazandırır.

Maddi olarak ortak harcamalar ve kredi koşulları öne çıkıyor. Ay'ın on birinci evden geçmesi arkadaşlardan gelen bir tavsiyeyi değerlendirmeni sağlayabilir, ama tavsiyeyi kendi hesabınla doğrula. Retrodaki Venüs eski bir ödünç para konusunu yeniden açabilir.

Peki ya aşk? On birinci evdeki Venüs retrosu arkadaş çevrendeki uzun süredir tanıdığın birine bakışını değiştirebilir; ilişkin varsa dost ortamında birlikte vakit geçirmek yakınlığı artırır. Bekar Oğlak ise dostluktan aşka geçiş ihtimalini hemen test etmek yerine birkaç gün gözlemlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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