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Oğlak Burcu right-white
16 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 16 Ekim Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sekizinci evindeki Mars dördüncü evdeki Satürn'e üçgen yaparken öğle saatlerinde ortak bütçe, kredi ya da aile kaynaklı bir konuda sağlam bir düzen kurman kolaylaşıyor. Öğleden sonra Ay burcuna geçince enerjin ve özgüvenin yükseliyor, görünür olduğun bir toplantıda net konuşmak işini hızlandırır. Verdiğin sözleri küçük bir listeye yazmak sorumluluk duygunu pekiştirir.

Maddi olarak Plüton'un para evinde ileri harekete geçmesi gelir kaynaklarını uzun vadeli düşünmeni istiyor. Birikim hedefini yeniden yazmak, borç ödeme sırasını netleştirmek ve gereksiz abonelikleri iptal etmek bugün verimli. Aile bütçesinde ortak karar almak ilişkileri de rahatlatır.

Peki ya aşk? Ay burcuna geçtiğinde duygusal olarak kapanma eğilimi gösterebilirsin; ilişkin varsa duygularını açıkça paylaşmak sevgiyi güçlendirir. Bekar Oğlak ise gece Ay'ın Neptün'le karesinde hayalindeki kişiyi gerçek birinin önüne koymamaya dikkat etmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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