Sevgili Oğlak, sekizinci evindeki Mars dördüncü evdeki Satürn'e üçgen yaparken öğle saatlerinde ortak bütçe, kredi ya da aile kaynaklı bir konuda sağlam bir düzen kurman kolaylaşıyor. Öğleden sonra Ay burcuna geçince enerjin ve özgüvenin yükseliyor, görünür olduğun bir toplantıda net konuşmak işini hızlandırır. Verdiğin sözleri küçük bir listeye yazmak sorumluluk duygunu pekiştirir.

Maddi olarak Plüton'un para evinde ileri harekete geçmesi gelir kaynaklarını uzun vadeli düşünmeni istiyor. Birikim hedefini yeniden yazmak, borç ödeme sırasını netleştirmek ve gereksiz abonelikleri iptal etmek bugün verimli. Aile bütçesinde ortak karar almak ilişkileri de rahatlatır.

Peki ya aşk? Ay burcuna geçtiğinde duygusal olarak kapanma eğilimi gösterebilirsin; ilişkin varsa duygularını açıkça paylaşmak sevgiyi güçlendirir. Bekar Oğlak ise gece Ay'ın Neptün'le karesinde hayalindeki kişiyi gerçek birinin önüne koymamaya dikkat etmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…