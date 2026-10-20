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Oğlak Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 21 Ekim Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, öğle vakti kariyer evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken yaptığın işin fark edilmesi kolaylaşıyor; toplantıda ya da sunumda sözünü cesaretle söyle. Saat dörde doğru Ay Balık'a geçip üçüncü evine girince yazışmalar, kısa görüşmeler ve kardeşlerle ilgili konular öne çıkıyor. Ay'ın öğleden sonra bir süre yönsüz kalması nedeniyle önemli bir imzayı ikindiden sonraya bırak.

Maddi olarak gece yarısından sonra ikinci evindeki Ay, sekizinci evindeki Jüpiter'le karşılaşıyor. Gelirinle ortak borçlar arasındaki dengeyi korumak için kredi, taksit ya da ortak ödemelere net bir limit koy.

Peki ya aşk? Akşam arkadaş çevreni temsil eden on birinci evdeki geriye giden Venüs'le Ay'ın üçgeni, yakın bir dostluğa yeni bir gözle bakmana izin veriyor. Bekar Oğlak ise bir grup etkinliğinde karşılaşacağı birine nazik davranmalı. Akşam kısa bir yürüyüş ruhunu dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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