Sevgili Oğlak, öğle vakti kariyer evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken yaptığın işin fark edilmesi kolaylaşıyor; toplantıda ya da sunumda sözünü cesaretle söyle. Saat dörde doğru Ay Balık'a geçip üçüncü evine girince yazışmalar, kısa görüşmeler ve kardeşlerle ilgili konular öne çıkıyor. Ay'ın öğleden sonra bir süre yönsüz kalması nedeniyle önemli bir imzayı ikindiden sonraya bırak.

Maddi olarak gece yarısından sonra ikinci evindeki Ay, sekizinci evindeki Jüpiter'le karşılaşıyor. Gelirinle ortak borçlar arasındaki dengeyi korumak için kredi, taksit ya da ortak ödemelere net bir limit koy.

Peki ya aşk? Akşam arkadaş çevreni temsil eden on birinci evdeki geriye giden Venüs'le Ay'ın üçgeni, yakın bir dostluğa yeni bir gözle bakmana izin veriyor. Bekar Oğlak ise bir grup etkinliğinde karşılaşacağı birine nazik davranmalı. Akşam kısa bir yürüyüş ruhunu dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…