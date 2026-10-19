Sevgili Oğlak, arkadaşlarından gelen bir beklenti ile kendi para ve değer duygun öğleye doğru kesişiyor; geriye yürüyen Venüs ile Plüton'un karesi bir ortak masrafta payını netleştirmeni istiyor. Hayır demekten çekinmemek hem bütçeni hem ilişkini korur. Kendine ait bir saat ayırmak dengeni sağlar.

Maddi olarak sabah olurken Ay ile Satürn arasındaki sekstil dördüncü evinde evle ya da yakınlarla ilgili bir harcamayı planlamana destek oluyor. Akşam saatlerinde Merkür'le kurulan kare on birinci evinde grup yazışmalarında karışıklık yaratabilir, ortak ödemeleri yazıyla belgeleyerek ilerle.

Peki ya aşk? Sekizinci evdeki Mars'ın sabah karşıtlığı yakın bir bağda güven ve paylaşım konusunu gündeme getiriyor; ilişkin varsa dürüst ve sakin bir konuşma yeter. Bekar Oğlak ise arkadaş çevresindeki bir tanışmada duygularını ağırdan alıp tanımaya vakit ayırmalı. Akşam kısa bir yürüyüş yapabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…