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Oğlak Burcu right-white
20 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 20 Ekim Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, arkadaşlarından gelen bir beklenti ile kendi para ve değer duygun öğleye doğru kesişiyor; geriye yürüyen Venüs ile Plüton'un karesi bir ortak masrafta payını netleştirmeni istiyor. Hayır demekten çekinmemek hem bütçeni hem ilişkini korur. Kendine ait bir saat ayırmak dengeni sağlar.

Maddi olarak sabah olurken Ay ile Satürn arasındaki sekstil dördüncü evinde evle ya da yakınlarla ilgili bir harcamayı planlamana destek oluyor. Akşam saatlerinde Merkür'le kurulan kare on birinci evinde grup yazışmalarında karışıklık yaratabilir, ortak ödemeleri yazıyla belgeleyerek ilerle.

Peki ya aşk? Sekizinci evdeki Mars'ın sabah karşıtlığı yakın bir bağda güven ve paylaşım konusunu gündeme getiriyor; ilişkin varsa dürüst ve sakin bir konuşma yeter. Bekar Oğlak ise arkadaş çevresindeki bir tanışmada duygularını ağırdan alıp tanımaya vakit ayırmalı. Akşam kısa bir yürüyüş yapabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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