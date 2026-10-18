Sevgili Oğlak, Plüton'la kavuşan Ay ikinci evinde para, değer ve güvenlik konularını yoğunlaştırıyor; on birinci evdeki retro Venüs'le kurduğu kare, arkadaşlarla paylaşılan bir masraf ya da beklentinin bu dengeyi zorladığını gösteriyor. Kime ne kadar katkı yapacağına karar vermeden önce kendi hedefini yazmak sana net bir ölçü verir. Her konuyu tek bir günde çözmeye çalışmak gereksiz yorgunluk yaratır.

Maddi olarak altıncı evdeki Uranüs, iş yerinde ani bir değişikliğe işaret ediyor; Ay'ın öğleden sonraki üçgeni bu değişikliğe esnek yaklaşmanı destekliyor. Sabit ödemelerini haftanın başında kontrol et.

Peki ya aşk? Dördüncü evdeki Neptün evde duygusal bir yumuşama getiriyor; ilişkin varsa akşam yemeğini birlikte hazırlamak güzel bir bağ kurar. Bekar Oğlak ise arkadaş toplantısında tanıştığı birini daha yakından tanıyabilir. Evde sakin bir akşam ikinizi de dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…