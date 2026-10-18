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Oğlak Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 19 Ekim Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Plüton'la kavuşan Ay ikinci evinde para, değer ve güvenlik konularını yoğunlaştırıyor; on birinci evdeki retro Venüs'le kurduğu kare, arkadaşlarla paylaşılan bir masraf ya da beklentinin bu dengeyi zorladığını gösteriyor. Kime ne kadar katkı yapacağına karar vermeden önce kendi hedefini yazmak sana net bir ölçü verir. Her konuyu tek bir günde çözmeye çalışmak gereksiz yorgunluk yaratır.

Maddi olarak altıncı evdeki Uranüs, iş yerinde ani bir değişikliğe işaret ediyor; Ay'ın öğleden sonraki üçgeni bu değişikliğe esnek yaklaşmanı destekliyor. Sabit ödemelerini haftanın başında kontrol et.

Peki ya aşk? Dördüncü evdeki Neptün evde duygusal bir yumuşama getiriyor; ilişkin varsa akşam yemeğini birlikte hazırlamak güzel bir bağ kurar. Bekar Oğlak ise arkadaş toplantısında tanıştığı birini daha yakından tanıyabilir. Evde sakin bir akşam ikinizi de dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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