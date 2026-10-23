Sevgili Oğlak, Güneş ile Venüs'ün arkadaşlık ve gelecek hedefleri alanında kavuşması sosyal çevrene taze bir hava getiriyor. Günün ilk saatlerinde yaşanan bu buluşma uzun süredir görüşmediğin bir dostla yeniden bağ kurmana ya da bir topluluğa katılma fikrine neden olabilir. Merkür'ün öğle saatlerinde retroya girmesi ise grup yazışmalarında karışıklığa yol açabilir; mesajları tekrar okumadan gönderme.

Maddi olarak arkadaşlarla paylaşılan hesaplar ve ortak harcamalar netleşmek istiyor. Gün batmadan Ay'ın Satürn'le kavuşması evinde ve ailendeki masraf kalemlerini ciddiyetle ele almanı sağlıyor.

Peki ya aşk? Dostluk ile aşk arasındaki çizgi bugün bulanık olabilir. Duygularını net ifade etmek, sezgilerini tahmin etmekten daha huzurlu bir yol. Bekar Oğlak ise arkadaş çevresinden biriyle olan bağını ölçülü ama sıcak bir dille güçlendirebilir. Akşam evde sakin bir yemek gününü güzelleştirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…