Sevgili Oğlak, Ay beşinci evinde yaratıcılık alanında ilerlerken proje fikirlerin parlıyor. Sabaha karşı kurulan Mars karesi bir ekip arkadaşının dikkatini dağıtabilir; önce kendi işini bitir, sonra yardım teklif et. Merkür arkadaş ve hedefler evinde geri gidiyor, ortak bir plan hatırlatma gerektirebilir.

Maddi olarak Mars ve Jüpiter sekizinci evinde, ortak para ve borç alanını hareketlendiriyor. Öğlen Ay ile Merkür karşı karşıya geldiğinde kredi, taksit ya da vergi konusunda bir yanlış anlaşılma olabilir; bankadan yazılı bilgi iste. Akşamüstü Jüpiter karesi cömert görünse de yeni borç alma.

Peki ya aşk? Venüs kariyer evinde geri giderken iş ortamından birine duyduğun ilgi ya da iş ve ilişkiyi dengeleme meselesi öne çıkıyor. Partnerine ayıracağın yarım saat bile aranızdaki mesafeyi azaltır. Bekar Oğlak ise bir iş yemeğinde ya da toplantı sonrası sohbette ilgi çekici biriyle tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…