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Oğlak Burcu right-white
4 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 4 Kasım Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün stratejin konuşuyor. Onuncu evinde geri hareket eden Venüs, 13.30'da sekizinci evindeki Jüpiter'le sekstil kuruyor. Kariyerinde ortak kaynaklar, bir prim ya da yatırımla ilgili bir konu masaya gelebilir. Daha önce geri çevrilen bir talebi yeniden gündeme getirmek için doğru an. Mars da Jüpiter'in yanında olduğu için pazarlıkta kararlısın; yalnızca hırsının gölgesinde kalmamaya dikkat et.

Başak'taki Ay dokuzuncu evinde ufkunu genişletiyor. Sabahki sekstiller eğitim, seyahat ya da resmi bir konuda iyi haber getirebilir. Başvuruları ve imza gerektiren işleri öğleden önce tamamla, günün geri kalanında Ay boşlukta.

On birinci evinde akşam 17.30'da buluşan Güneş ve retro Merkür, çevrende kimin gerçekten yanında olduğunu gösteriyor. Bir grup sohbetindeki yanlış anlama bu akşam açıklığa kavuşabilir. Aşkta dördüncü evindeki Satürn ve Neptün ev hayatına dair hayallerini sorgulatıyor. Partnerinle geleceğe dair somut bir plan yapmak içini rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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