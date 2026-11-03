Sevgili Oğlak, bugün stratejin konuşuyor. Onuncu evinde geri hareket eden Venüs, 13.30'da sekizinci evindeki Jüpiter'le sekstil kuruyor. Kariyerinde ortak kaynaklar, bir prim ya da yatırımla ilgili bir konu masaya gelebilir. Daha önce geri çevrilen bir talebi yeniden gündeme getirmek için doğru an. Mars da Jüpiter'in yanında olduğu için pazarlıkta kararlısın; yalnızca hırsının gölgesinde kalmamaya dikkat et.

Başak'taki Ay dokuzuncu evinde ufkunu genişletiyor. Sabahki sekstiller eğitim, seyahat ya da resmi bir konuda iyi haber getirebilir. Başvuruları ve imza gerektiren işleri öğleden önce tamamla, günün geri kalanında Ay boşlukta.

On birinci evinde akşam 17.30'da buluşan Güneş ve retro Merkür, çevrende kimin gerçekten yanında olduğunu gösteriyor. Bir grup sohbetindeki yanlış anlama bu akşam açıklığa kavuşabilir. Aşkta dördüncü evindeki Satürn ve Neptün ev hayatına dair hayallerini sorgulatıyor. Partnerinle geleceğe dair somut bir plan yapmak içini rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…