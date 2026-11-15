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Oğlak Burcu right-white
16 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 16 Kasım Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sabah saatlerinde Mars ve Jüpiter, ortak kaynaklar evinde buluşuyor ve borç, yatırım ya da ortak projeler konusunda sana güçlü bir destek sunuyor. Bir paylaşımı netleştirmek ya da bir ortaklığı güçlendirmek için bugün iyi bir gün. Stratejik aklın tam kapasiteyle çalışıyor.

Güne başlarken Ay ile yöneticin Satürn arasındaki uyum, para evinde sağlam adımlar atmanı destekliyor. Kısa vadeli isteklerle uzun vadeli hedefleri dengelemek bugün senin için kolay olacak. Akşam kendine küçük bir ödül verebilirsin.

Bekar Oğlaklar, güvenilir bir çevreden ilgi çekici biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, birlikte alınacak ortak bir karar ya da geleceğe dair bir planla güveni pekiştirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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