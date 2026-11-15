Sabah saatlerinde Mars ve Jüpiter, ortak kaynaklar evinde buluşuyor ve borç, yatırım ya da ortak projeler konusunda sana güçlü bir destek sunuyor. Bir paylaşımı netleştirmek ya da bir ortaklığı güçlendirmek için bugün iyi bir gün. Stratejik aklın tam kapasiteyle çalışıyor.

Güne başlarken Ay ile yöneticin Satürn arasındaki uyum, para evinde sağlam adımlar atmanı destekliyor. Kısa vadeli isteklerle uzun vadeli hedefleri dengelemek bugün senin için kolay olacak. Akşam kendine küçük bir ödül verebilirsin.

Bekar Oğlaklar, güvenilir bir çevreden ilgi çekici biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, birlikte alınacak ortak bir karar ya da geleceğe dair bir planla güveni pekiştirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…