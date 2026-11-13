Ay bugün tam da senin burcunda ve dünkü Satürn gerginliğinin ardından içindeki ağırlık hafifliyor. Kendi önceliklerine bakmak, hedeflerini sakin bir kafayla sıralamak için güçlü bir gün. Stratejik düşünme yeteneğin keskin; küçük ama doğru bir hamle bugün çok şey değiştirebilir.

Ay'ın senin burcunda olması seni biraz daha duygusal ve içe dönük yapabilir. Bunu zayıflık olarak görme; bu, sezgilerinle akıllıca karar vermenin işareti. Akşama doğru Ay'ın Güneş'le kurduğu uyumlu açı, yorgunluğunu alıyor ve seni toparlıyor.

Bekar Oğlaklar, ağırbaşlı tavrıyla ilgi çekebilir. Partneri olanlar, duygularını biraz daha açık ifade ederse, ilişkide beklenmedik bir yakınlık doğabilir.