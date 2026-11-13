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Oğlak Burcu right-white
14 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 14 Kasım Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Ay bugün tam da senin burcunda ve dünkü Satürn gerginliğinin ardından içindeki ağırlık hafifliyor. Kendi önceliklerine bakmak, hedeflerini sakin bir kafayla sıralamak için güçlü bir gün. Stratejik düşünme yeteneğin keskin; küçük ama doğru bir hamle bugün çok şey değiştirebilir.

Ay'ın senin burcunda olması seni biraz daha duygusal ve içe dönük yapabilir. Bunu zayıflık olarak görme; bu, sezgilerinle akıllıca karar vermenin işareti. Akşama doğru Ay'ın Güneş'le kurduğu uyumlu açı, yorgunluğunu alıyor ve seni toparlıyor.

Bekar Oğlaklar, ağırbaşlı tavrıyla ilgi çekebilir. Partneri olanlar, duygularını biraz daha açık ifade ederse, ilişkide beklenmedik bir yakınlık doğabilir.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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