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Oğlak Burcu right-white
13 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 13 Kasım Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay bugün senin burcunda ve sen tam kontrolü elinde tutuyorsun. Kendini güçlü, odaklı ve kararlı hissediyorsun. Haftanın son gününde kendine bir hedef koymak ve ona doğru sağlam bir adım atmak için mükemmel bir zaman.

Sabah Ay'ın Merkür'le uyumlu açısı arkadaş çevrenden faydalı bir bilgi ya da destek getirebilir. Öğleden sonra ev ve aile tarafında küçük bir sorumluluk seni biraz meşgul edebilir; her zamanki olgunluğunla bunun üstesinden kolayca geliyorsun. Akşam Merkür'ün düz harekete geçmesiyle bir grup projesi ya da ortak bir hayal yeniden hareketleniyor.

Gece Venüs'ün kariyer evinde düz harekete geçmesi ise iş hayatında askıda kalan bir teklifin ya da onayın yakında olumlu sonuçlanacağının işareti. Partnerli Oğlak, sevdiğine nadiren gösterdiği romantik tarafını gösterecek. Bekar Oğlak ise bugün çekiciliğinin farkında.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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