Sevgili Oğlak, Ay bugün senin burcunda ve sen tam kontrolü elinde tutuyorsun. Kendini güçlü, odaklı ve kararlı hissediyorsun. Haftanın son gününde kendine bir hedef koymak ve ona doğru sağlam bir adım atmak için mükemmel bir zaman.

Sabah Ay'ın Merkür'le uyumlu açısı arkadaş çevrenden faydalı bir bilgi ya da destek getirebilir. Öğleden sonra ev ve aile tarafında küçük bir sorumluluk seni biraz meşgul edebilir; her zamanki olgunluğunla bunun üstesinden kolayca geliyorsun. Akşam Merkür'ün düz harekete geçmesiyle bir grup projesi ya da ortak bir hayal yeniden hareketleniyor.

Gece Venüs'ün kariyer evinde düz harekete geçmesi ise iş hayatında askıda kalan bir teklifin ya da onayın yakında olumlu sonuçlanacağının işareti. Partnerli Oğlak, sevdiğine nadiren gösterdiği romantik tarafını gösterecek. Bekar Oğlak ise bugün çekiciliğinin farkında.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…