Sevgili Balık, ruhun bugün yolculuğa çıkmak istiyor! Ay Akrep'te, keşif, inanç ve uzak ufuklar evinde dolaşıyor ve yarın sabah burada doğacak Yeni Ay sana yeni bir öğrenme ya da seyahat dönemini müjdeliyor. Bir kursa kaydolmak, yeni bir dil öğrenmeye başlamak ya da hayalindeki tatili planlamak için harika bir zaman.

Sabah içine kapanmak, biraz yalnız kalmak isteyebilirsin. Bu çok doğal; kendine bu alanı tanı. Öğleden sonra okuduğun bir kitap, izlediğin bir belgesel ya da bilge biriyle yapacağın bir sohbet sana büyük bir ilham verecek.

Aşkta derin ve anlamlı bağlar öne çıkıyor. Partnerli Balık, sevdiğiyle hayata dair felsefi bir sohbet yaparak aralarındaki ruhsal bağı güçlendirebilir. Bekar Balık ise farklı bir kültürden ya da uzak bir şehirden biriyle güzel bir tanışıklık yaşayabilir. Sezgilerine güven, yolun açık.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…