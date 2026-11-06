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Balık Burcu right-white
7 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 7 Kasım Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün bedenin ve ruhun aynı şarkıyı söylüyor. Aslan'daki Mars ve Jüpiter sağlık ve günlük düzen evinde ilerlerken gün boyu Ay'dan destek alıyor. Sabah yapacağın bir yoga seansı, doğada bir yürüyüş ya da sağlıklı bir kahvaltı sana gün boyu sürecek bir enerji verecek.

Ay öğleden sonra yakınlık ve paylaşım evinde Venüs'le buluşuyor. Sevdiğin biriyle aranızdaki bağ derinleşiyor; birlikte sessizce oturmak bile size çok şey anlatacak. Birinden gelecek beklenmedik bir jest ya da hediye seni duygulandırabilir.

Aşkta romantik ve şefkatli bir gün. Partnerli Balık, sevdiğiyle aralarındaki güvenin ne kadar güçlü olduğunu hissedecek. Bekar Balık ise derin bir sohbet sırasında ruhuna dokunan biriyle tanışabilir. Kalbini açık tut, bugün sevgi sana her yönden geliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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