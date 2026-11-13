Yöneticin Neptün, bugün sanki gökyüzünde usulca şiir yazıyor. Hayallerin ve sezgilerin berrak; bir müzik, bir koku ya da bir anı seni derin bir huzura taşıyabilir. Bu duyarlılığı bugün sanatla, yazıyla ya da sadece sessizce bakmakla beslemek sana iyi gelecek.

Ay'ın dostluklar ve hayaller evinden geçmesi, arkadaşlarınla vakit geçirmeyi çok keyifli kılıyor. Birinin sana içten bir sözü, günün tadını değiştirebilir. Para konusunda ise bugün sezgilerinden çok sakin bir hesabı dinlemek daha doğru.

Bekar Balıklar, bir arkadaş çevresi aracılığıyla yeni biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, birlikte hayal kurmaktan keyif alacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…