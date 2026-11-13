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14 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 14 Kasım Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Yöneticin Neptün, bugün sanki gökyüzünde usulca şiir yazıyor. Hayallerin ve sezgilerin berrak; bir müzik, bir koku ya da bir anı seni derin bir huzura taşıyabilir. Bu duyarlılığı bugün sanatla, yazıyla ya da sadece sessizce bakmakla beslemek sana iyi gelecek.

Ay'ın dostluklar ve hayaller evinden geçmesi, arkadaşlarınla vakit geçirmeyi çok keyifli kılıyor. Birinin sana içten bir sözü, günün tadını değiştirebilir. Para konusunda ise bugün sezgilerinden çok sakin bir hesabı dinlemek daha doğru.

Bekar Balıklar, bir arkadaş çevresi aracılığıyla yeni biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, birlikte hayal kurmaktan keyif alacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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