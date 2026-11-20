WIRED'ın haberine göre Visegrad24, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana X'te her yerde. Ekip o dönemde bir villada bir araya gelmişti. Kurucu Stefan Tompson, krizlerin sosyal medyada bir fırsat olduğunu hızlıca fark etti.

7 Ekim saldırılarından 15 gün sonra, 2023 sonbaharında Tompson, bir yakınına yazdığı mesajlarda 'İsrail durumu' hakkındaki özel düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Ekip önceki iki haftada sosyal medyada büyük bir başarı yakalamıştı ve Tompson kanalın yeni etkisini nasıl kullanacağını tartıyordu. Seçenekler arasında tercih yaparken motivasyonunu net biçimde ortaya koydu: 'Amacım bundan bağış toplamak' diye yazdı. Ekip, 7 Ekim'de bağış toplama fırsatını kaçırmak istemedi.