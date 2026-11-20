İsrail Yanlısı Visegrad24 Hesabının Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı: Silikon Vadisi'nden Milyonlar Akmış
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WIRED dergisinde yayımlanan ve sızdırılan belgelere dayanan bir araştırma, Polonya merkezli haber derleyicisi Visegrad24'ün perde arkasını anlatıyor. James Jackson imzalı habere göre hesabın arkasındaki ekip, Silikon Vadisi'nden bir milyon doların üzerinde fon aldı. Belgelerde hesabın kendisi 'İsrail PR'ının büyük bir parçası' olarak tanımlanıyor. Hesabın, Elon Musk'ın etkileşim kurduğu hesaplardan biri olduğu da belirtiliyor.
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Visegrad24'ün kurucusu Stefan Tompson, krizlerin sosyal medyada bir fırsat olduğunu hızlıca fark etti.
Yazışmalara göre Tompson, WhatsApp gruplarında Silikon Vadisi'nin tanınmış isimleriyle bağlantı kurdu.
Bağış toplamak için hazırlanan sunumlarda Katar odaklı bir proje de yer aldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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