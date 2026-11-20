Fransız Devrimi'nin önde gelen isimlerinden Robespierre 1794'te idam edildi. Adli tıp uzmanı Philippe Charlier ile yüz yeniden yapılandırma uzmanı Philippe Froesch, 2013'te portrelerden ve Madame Tussaud'nun yaptığı söylenen ölüm maskesinden yola çıkarak bu yüzü hazırladı. Ancak bazı tarihçiler maskenin gerçekten Robespierre'den alındığından şüpheli, sonucun ona fazla 'canavar' bir görünüş verdiğini de söylüyor.

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