Tutankamon'dan Beethoven'a: Bilim İnsanlarına Göre 10 Tarihi Kişinin Muhtemel Yüzü
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Fotoğraf makinesinden yüzyıllar önce yaşamış birinin yüzünü merak ettiğiniz oldu mu? Bilim insanları ve sanatçılar da çok merak etmiş! 😊 Kafataslarından, tomografi taramalarından, büstlerden ve ölüm maskelerinden yola çıkarak bazı ünlü isimlerin yüzünü yeniden kurmuşlar. Bir uyarı baştan: Bunların hiçbiri fotoğraf değil. Hepsi yeniden yapılandırma ya da sanatçı yorumu, yani uzmanlara göre bu kişilerin muhtemel görünüşü. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Tutankamon: Firavunun yüzü bilgisayarda yeniden kuruldu!
2. Meresamun: Amon Tapınağı'nın şarkıcısı!
3. Meritamun: Kim olduğu bilinmeyen genç bir kadın!
4. Julius Sezar: Leiden'de kafasındaki çıkıntıyla şaşırttı!
5. Dante Alighieri: Burnu sanıldığı kadar kancalı değil!
6. III. Richard: Otoparkın altından çıkan kral!
7. Nicolaus Kopernik: Kırık burun, kaşta yara izi!
8. Johann Sebastian Bach: Portresindeki adama hayli benziyor!
9. Ludwig van Beethoven: Kafatası fotoğraflarından çıkan yüz!
10. Maximilien Robespierre: En tartışmalı yüz!
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