Tolga Akış'ın Gözaltına Alındığını Duyan Mesut Adlin'den Manidar Paylaşım!

Hatırlarsanız Mesut Adlin, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yaklaşık 15 dakikalık bir video yayınlayarak eski çalışma ilişkisine dair oldukça ciddi iddialarda bulunmuştu.

Adlin; Manifest üyelerinin sözleşmelerinden gelir paylaşımına, üyelerin özel hayatlarına müdahale edildiği iddiasından kendisine ödeme yapılmadığını öne sürdüğü çekimlere kadar pek çok konuyu gündeme taşımıştı. Sueda Uluca ve Hilal Yelekçi'nin ilişkileri üzerinden baskı gördüğünü öne sürmüş; Berkcan Güven, Gizem Kaya, Zeybik ve Pango'nun da adının geçtiği çeşitli ekran görüntüleri, ses kayıtları ve yazışmalar paylaşmıştı.

Videonun ardından Tolga Akış cephesi de hukuki yollara başvurdu. Akış'ın avukatı Kaya Pulat, Adlin'in ortaya attığı iddialar nedeniyle 20 Ağustos'ta, 21 Ağustos gecesi yapılan yayının ardından ise 'tehdit ve şantaj niteliğindeki eylemler' gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Başvurunun ardından Mesut Adlin'in evinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Adlin 24 Ağustos'ta ifadesi alınmak üzere kolluk birimine götürüldü ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Yani birkaç gün önce gözaltına alınan taraf Mesut Adlin'ken, bugün bambaşka bir soruşturma kapsamında Tolga Akış'ın gözaltına alındığı haberi geldi.