Tolga Akış'ın Gözaltına Alındığını Duyan Mesut Adlin'den Manidar Paylaşım!
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Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın gözaltına alınması magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkında 'müstehcenlik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütülen Akış'ın gözaltına alınmasının ardından gözler, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında peş peşe iddialarda bulunan Mesut Adlin'e çevrildi.
Tolga Akış'ın şikayeti sonrası kısa süre önce gözaltına alınarak ifade veren Adlin'den çok geçmeden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Geçtiğimiz saatlerde Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın gözaltına alındığı öğrenilmişti.
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Tolga Akış'ın adının son günlerde bu kadar sık gündeme gelmesinin bir diğer nedeni ise Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Adlin'le yaşadığı olaylı süreçti.
Tolga Akış'ın gözaltına alındığı haberinin ardından gözlerin çevrildiği Mesut Adlin'den ise zamanlamasıyla dikkat çeken bir paylaşım geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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