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Tolga Akış'ın Gözaltına Alındığını Duyan Mesut Adlin'den Manidar Paylaşım!

Tolga Akış'ın Gözaltına Alındığını Duyan Mesut Adlin'den Manidar Paylaşım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.08.2026 - 18:36
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Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın gözaltına alınması magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkında 'müstehcenlik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütülen Akış'ın gözaltına alınmasının ardından gözler, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında peş peşe iddialarda bulunan Mesut Adlin'e çevrildi. 

Tolga Akış'ın şikayeti sonrası kısa süre önce gözaltına alınarak ifade veren Adlin'den çok geçmeden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Geçtiğimiz saatlerde Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Son dönemde hem Manifest'in yükselişi hem de grubun eski fotoğrafçısı Mesut Adlin'in ortaya attığı iddialarla sık sık gündeme gelen Tolga Akış cephesinde bugün oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.

Akış hakkında 'müstehcenlik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Henüz soruşturmanın detaylarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılmazken Akış'ın gözaltına alınması, özellikle son haftalarda Manifest ve çevresinde yaşananlar nedeniyle kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Tolga Akış'ın adının son günlerde bu kadar sık gündeme gelmesinin bir diğer nedeni ise Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Adlin'le yaşadığı olaylı süreçti.

Tolga Akış'ın adının son günlerde bu kadar sık gündeme gelmesinin bir diğer nedeni ise Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Adlin'le yaşadığı olaylı süreçti.

Hatırlarsanız Mesut Adlin, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yaklaşık 15 dakikalık bir video yayınlayarak eski çalışma ilişkisine dair oldukça ciddi iddialarda bulunmuştu.

Adlin; Manifest üyelerinin sözleşmelerinden gelir paylaşımına, üyelerin özel hayatlarına müdahale edildiği iddiasından kendisine ödeme yapılmadığını öne sürdüğü çekimlere kadar pek çok konuyu gündeme taşımıştı. Sueda Uluca ve Hilal Yelekçi'nin ilişkileri üzerinden baskı gördüğünü öne sürmüş; Berkcan Güven, Gizem Kaya, Zeybik ve Pango'nun da adının geçtiği çeşitli ekran görüntüleri, ses kayıtları ve yazışmalar paylaşmıştı.

Videonun ardından Tolga Akış cephesi de hukuki yollara başvurdu. Akış'ın avukatı Kaya Pulat, Adlin'in ortaya attığı iddialar nedeniyle 20 Ağustos'ta, 21 Ağustos gecesi yapılan yayının ardından ise 'tehdit ve şantaj niteliğindeki eylemler' gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Başvurunun ardından Mesut Adlin'in evinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Adlin 24 Ağustos'ta ifadesi alınmak üzere kolluk birimine götürüldü ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Yani birkaç gün önce gözaltına alınan taraf Mesut Adlin'ken, bugün bambaşka bir soruşturma kapsamında Tolga Akış'ın gözaltına alındığı haberi geldi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tolga Akış'ın gözaltına alındığı haberinin ardından gözlerin çevrildiği Mesut Adlin'den ise zamanlamasıyla dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Tolga Akış'ın gözaltına alındığı haberinin ardından gözlerin çevrildiği Mesut Adlin'den ise zamanlamasıyla dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Tolga Akış'ın gözaltına alındığı haberinin gündeme düşmesinden kısa süre sonra Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Mesut Adlin'in kullandığı cümle oldukça manidardı. Adlin, herhangi bir isim vermeden yalnızca: 'Korkunun ecele faydası yok ❤️😽' yazdı.

Paylaşımda Tolga Akış'ın adı geçmediği gibi Adlin, sözlerinin kime yönelik olduğuna dair de herhangi bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla paylaşımın doğrudan Akış'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak iki isim arasında son günlerde yaşananlar ve paylaşımın Tolga Akış'ın gözaltına alındığı haberinin hemen ardından gelmesi, Adlin'in sözlerinin sosyal medyada manidar bir gönderme olarak yorumlanmasına neden oldu.

Birkaç gün önce kendisi ifade vermek üzere emniyete götürülen Mesut Adlin'in, bu kez Tolga Akış'ın gözaltına alındığı gün yaptığı 'Korkunun ecele faydası yok' paylaşımı haliyle gözlerden kaçmadı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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