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ATV'nin Üçüncü Final Kararından Müge Anlı'daki Hamid'e Gelen İş Teklifine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

ATV'nin Üçüncü Final Kararından Müge Anlı'daki Hamid'e Gelen İş Teklifine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı A.B.İ.
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2026 - 19:31
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Çarşamba sabahı TV dünyasında gündem yine final haberleriyle açıldı. ATV'nin bir dizisi daha erken veda listesine eklenirken Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'e ünlü bir şeften sürpriz bir teklif geldi. Reyting tablosundan Susuz Yaz kadrosuna, Karakuyu setinden Tuzlu Kahve'nin gizemli konuğuna kadar işte 7 Ekim Çarşamba TV dünyasında yaşanan tüm gelişmeler.

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Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu nihayet sete çıktı, başrol ikilisinden ilk kare geldi.

Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu nihayet sete çıktı, başrol ikilisinden ilk kare geldi.

Ağustos sonunda başlaması beklenen çekimler, hazırlıklar uzayınca ekime sarktı ama beklenen an sonunda geldi. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer, Ferda'ya; Onur Tuna ise Kahraman'a hayat veriyor. OGM imzalı dizi, yıllar sonra gelen beklenmedik bir mirasla doğduğu topraklara dönen Ferda'nın hikâyesini anlatacak, kadroda Sermiyan Midyat da var.

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Sezonu beş diziyle açan ATV'de bir ay dolmadan üçüncü final kararı geldi.

Sezonu beş diziyle açan ATV'de bir ay dolmadan üçüncü final kararı geldi.

A.B.İ. dün akşam veda etti, Aşk ve Taht da bu akşam son bölümüyle ekranda. Listeye şimdi Mercan Köşk eklenince kanalın iddialı sezon planı daha ilk ayında darmadağın oldu. Final yapanlar çekildiğinde ATV'de yalnızca Altı Üstü İstanbul ile Güneşin Doğduğu Yer kalacak.

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Milli maç bile durduramadı, Uzak Şehir'in yükselişinin sırrı ortaya çıktı.

Milli maç bile durduramadı, Uzak Şehir'in yükselişinin sırrı ortaya çıktı.

Kanal D'nin aşiret dizisi 5 Ekim akşamı maça rağmen 9 reytinge ulaşıp Total'de günün zirvesine oturdu. Reyting analistine göre maç başlamadan anlık rakamlar 10,50'leri görmüştü. Yükselişin arkasında ise Cihan ile Sadakat arasında giderek tırmanan gerilim var; maç diziyi yaklaşık 1 puan aşağı çekse de seyircinin sadakati sarsılmadı.

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Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'e MasterChef'in ünlü şefinden iş teklifi geldi.

Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'e MasterChef'in ünlü şefinden iş teklifi geldi.

İlik nakli için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında ilk kez yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Danilo Zanna, İzmir Balçova'da açacağı yeni restoranında Hamid'e kapı açtı; Müge Anlı şefin mesajını canlı yayında okudu. Üstelik teklif bununla sınırlı kalmadı, İzmirli bir restoran sahibi de genç adama sigortalı iş önerdi.

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Bir hafta önce 'Yalan her şey' diyen Mercan Köşk ekibi için final kararı çıktı.

Bir hafta önce 'Yalan her şey' diyen Mercan Köşk ekibi için final kararı çıktı.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan dizi, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 7. bölümüyle ekrana veda edecek. Final iddiaları ilk konuşulduğunda Mehmet Özgür ve Kubilay Aka söylentileri sert bir dille yalanlamıştı. Meğer o günlerde sette çektikleri bölüm, dizinin finali olacakmış.

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Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si Şebnem Bozoklu, Susuz Yaz için kariyerinde ilk kez bavul topladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si Şebnem Bozoklu, Susuz Yaz için kariyerinde ilk kez bavul topladı.

Kanal D'nin Necati Cumalı uyarlamasında Döne'ye hayat verecek oyuncu, Adana yolculuğu öncesi hayranlarına kısa bir not bıraktı. Bozoklu, hayatında ilk kez şehir dışında çekilen bir televizyon dizisinde çalışacağını yazdı. Onu ikna edenin de hikâyesi, senaryosu ve kadrosuyla Susuz Yaz'ın kendisi olduğunu söyledi.

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Başkalarının Hayatı'nın ikinci bölümü uzun metrajlı filmleri bile geride bıraktı.

Başkalarının Hayatı'nın ikinci bölümü uzun metrajlı filmleri bile geride bıraktı.

Star TV'nin yeni dizisinin YouTube'a yüklenen 2. bölümü tam 2 saat 50 dakika sürdü, üstelik bu reklamsız hali. Süreyi gösteren ekran görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kimi izleyici şaşkınlığını gizlemedi, kimi ise bu kadar uzun bölümlerin hikâyeyi gereksiz yere uzattığını savundu.

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Erken final kararıyla veda eden A.B.İ. ekibi son kez aynı karede buluştu.

Erken final kararıyla veda eden A.B.İ. ekibi son kez aynı karede buluştu.

Final bölümünün ertesi sabahı dizinin resmi hesabından kalabalık bir ekip fotoğrafı paylaşıldı. Polaroid görünümündeki karenin altına 'A.B.İ. 6 Ekim 2026' notu düşüldü, izleyicilere de baştan sona eşlik ettikleri için teşekkür edildi. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i Karadayı'dan yıllar sonra yeniden buluşturan ikinci sezon yalnızca beş bölüm sürdü.

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Tuzlu Kahve'nin yapımcısı 13. bölüm için dünyaca ünlü bir konuğun sinyalini verdi.

Tuzlu Kahve'nin yapımcısı 13. bölüm için dünyaca ünlü bir konuğun sinyalini verdi.

Polat Yağcı, Magazin Durağı'na yaptığı açıklamada 13. bölümde 'dünya starı tadında' yabancı bir ismin diziye konuk olacağını söyledi. Ancak sürpriz yıldızın kim olduğunu ağzından kaçırmadı. Yağcı, her hafta birinci olan dizinin eski aile komedilerine selam çakan yapısını da anlattı.

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Final gecesinde bile toparlanamayan A.B.İ. reyting tablosunda bir basamak daha geriledi.

Final gecesinde bile toparlanamayan A.B.İ. reyting tablosunda bir basamak daha geriledi.

6 Ekim Salı reyting sonuçlarında A.B.İ. veda bölümüyle Total'de 3,04 alıp 10. sırada kaldı. AB'de 15., ABC1'de 14. olan dizi, üç listede de bir önceki haftanın gerisine düştü. Gecenin kazananı yine Tuzlu Kahve oldu; Star TV dizisi üç kategoride de zirveye yerleşti.

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Tuzlu Kahve'deki araba sahnesinde Şevval Sam'ın kahkahası doğaçlama tartışması başlattı.

Tuzlu Kahve'deki araba sahnesinde Şevval Sam'ın kahkahası doğaçlama tartışması başlattı.

Candan'ın 'lö lö lö' teklifine Aybüke'nin Zeynep Bastık göndermesiyle verdiği cevap seyirciyi kırıp geçirdi. Ardından gelen 'Hav hav havcı çocuklar söyler' çıkışında Şevval Sam'ın gülmesini tutamadığı anlar ekrana yansıdı. Sahnenin doğaçlama olup olmadığına dair ne yapımdan ne de oyunculardan bir açıklama geldi.

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Haftanın en çok tekrar edilen dizisi 12 yayınla Ömür Usta oldu.

Haftanın en çok tekrar edilen dizisi 12 yayınla Ömür Usta oldu.

28 Eylül - 4 Ekim haftasında listelere giren 98 tekrar yayınının zirvesinde NOW'un yeni dizileri vardı. Ömür Usta 12, Anne Yarısı 11 tekrarla ilk iki sırayı paylaştı. Final kararı alınan A.B.İ., Çirkin ve Aşk ve Taht'ın ise hafta boyunca tek bir tekrarı bile yayınlanmadı.

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Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat, gündem olan köpek taklidi sahnesine yanıt verdi.

Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat, gündem olan köpek taklidi sahnesine yanıt verdi.

Dizinin 'kötü çocuğu' Teoman'ı köpek taklidi yaparken görmek izleyicileri şaşırttı, sahne kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaştı. Bodrum Sokak TV'ye konuşan Yaşat, karakteri ne gerektiriyorsa yapacağını söyledi. Genç oyuncu, sahneden rahatsızlık duymak bir yana çekimden çok keyif aldığını da ekledi.

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Sette gözaltına alınınca TRT dizisinden çıkarılan Erdem Kaynarca, Susuz Yaz'ın kadrosuna katıldı.

Sette gözaltına alınınca TRT dizisinden çıkarılan Erdem Kaynarca, Susuz Yaz'ın kadrosuna katıldı.

Lefter filmiyle adını duyuran oyuncu, haziranda Ateş Denizi setinde gözaltına alınmış, ardından yapım şirketi sözleşmesini feshetmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kaynarca, Kanal D'nin Necati Cumalı uyarlamasında Kocabaş ailesinin tarla komşusu Veli'yi canlandıracak. Ancak rolü kalıcı değil, konuk oyuncu olarak yalnızca iki bölümde görünecek.

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Çarşamba akşamına Yeraltı'nın yeni sezonu damga vuracak.

Çarşamba akşamına Yeraltı'nın yeni sezonu damga vuracak.

Yeraltı, uzun bir aranın ardından 2. sezonunun ilk bölümüyle bu akşam NOW'a dönüyor; kadroya İsmail Hacıoğlu ve Şükran Ovalı gibi yeni isimler katıldı. ATV'de Aşk ve Taht, Show TV'de Sevdan Bir Ateş 5. bölümleriyle ekranda. Kanal D ise akşamı Uzak Şehir ve Haysiyet tekrarlarına ayırdı.

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Türkiye'de erken veda eden A.B.İ., yurt dışında 68 ülkede yayınlanacak.

Türkiye'de erken veda eden A.B.İ., yurt dışında 68 ülkede yayınlanacak.

Final bölümünün hemen ardından gelen duyuruya göre dizi MENA bölgesi, Afrika, Arnavutluk, Romanya ve Kazakistan'da ekrana gelecek. Mart ayında Türkiye ile eş zamanlı 25 ülkede başlayan yolculuk, böylece iki buçuk katından fazla büyüdü. Hangi ülkede ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.

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Acun Ilıcalı, pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi Magnolia'yı Türkiye'ye kendisinin getirdiğini söyledi.

Acun Ilıcalı, pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi Magnolia'yı Türkiye'ye kendisinin getirdiğini söyledi.

Gel Konuşalım'a konuk olan ünlü yapımcı, kafe açmaya hazırlanan bir arkadaşına New York'ta tattığı muzlu pudingi önerdiğini anlattı. Arkadaşı tatlıyı yerinde deneyip menüye eklemiş, gerisi bildiğimiz hikâye. Ilıcalı'nın iddiası netti: Magnolia'nın Türkiye'de yayılmasının tek sebebi kendisiymiş.

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MasterChef'te bu hafta takımları yarışmacılar değil, aileleri kurdu.

MasterChef'te bu hafta takımları yarışmacılar değil, aileleri kurdu.

Yeni haftanın kaptanlık oyununda stüdyo kapısı açılınca yarışmacılar uzun süredir göremedikleri yakınlarıyla karşılaştı, gece gözyaşlarıyla başladı. Baklava turunda mavi takımın kaptanlığını eşi Ebru'yla tezgâha çıkan Tolğa kazandı. Asıl sürpriz ise sonda geldi: Takım seçimini bu kez yarışmacıların aileleri yaptı.

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Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci, Anne Yarısı'ndaki son haliyle gündem oldu.

Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci, Anne Yarısı'ndaki son haliyle gündem oldu.

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu, NOW'un yeni dizisinde okul müdürü Emin olarak izleyici karşısına çıktı. Onu yıllar sonra yeniden görenlerin aklı sahneden çok değişen görüntüsüne takıldı. Sosyal medyada 'çocukluk aşkımdı' diyenler de oldu, sesinin bu kadar değişmesine şaşıranlar da.

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Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, rolün kendisini nasıl etkilediğini tek cümleyle anlattı.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, rolün kendisini nasıl etkilediğini tek cümleyle anlattı.

İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşan genç oyuncuya Kaya hakkında soru yağdı. Karakterin ona nasıl bir bakış açısı kazandırdığı sorulunca cevabı kısa ve net oldu: 'Sinir hastası oldum.' Sezonlardır öfkesini dizginleyemeyen bir karakteri oynadığı düşünülünce bu esprili itirafa hak vermemek zor.

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Anne Yarısı'nın kadrosuna Eşref Rüya'dan tanıdık bir isim katıldı.

Anne Yarısı'nın kadrosuna Eşref Rüya'dan tanıdık bir isim katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İbrahim Kendirci'nin ardından NOW dizisine Esra Şahin dahil oldu. Genç oyuncu, Ali'nin liseden ilk aşkı Bahar'ı canlandıracak. Boşandıktan sonra küçük kızıyla tek başına ayakta kalmaya çalışan Bahar'ın gelişi, zaten karışık olan Ali'nin hayatını iyice altüst edecek gibi görünüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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