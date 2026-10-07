ATV'nin Üçüncü Final Kararından Müge Anlı'daki Hamid'e Gelen İş Teklifine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Çarşamba sabahı TV dünyasında gündem yine final haberleriyle açıldı. ATV'nin bir dizisi daha erken veda listesine eklenirken Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'e ünlü bir şeften sürpriz bir teklif geldi. Reyting tablosundan Susuz Yaz kadrosuna, Karakuyu setinden Tuzlu Kahve'nin gizemli konuğuna kadar işte 7 Ekim Çarşamba TV dünyasında yaşanan tüm gelişmeler.
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Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu nihayet sete çıktı, başrol ikilisinden ilk kare geldi.
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Sezonu beş diziyle açan ATV'de bir ay dolmadan üçüncü final kararı geldi.
Milli maç bile durduramadı, Uzak Şehir'in yükselişinin sırrı ortaya çıktı.
Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'e MasterChef'in ünlü şefinden iş teklifi geldi.
Bir hafta önce 'Yalan her şey' diyen Mercan Köşk ekibi için final kararı çıktı.
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Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si Şebnem Bozoklu, Susuz Yaz için kariyerinde ilk kez bavul topladı.
Başkalarının Hayatı'nın ikinci bölümü uzun metrajlı filmleri bile geride bıraktı.
Erken final kararıyla veda eden A.B.İ. ekibi son kez aynı karede buluştu.
Tuzlu Kahve'nin yapımcısı 13. bölüm için dünyaca ünlü bir konuğun sinyalini verdi.
Final gecesinde bile toparlanamayan A.B.İ. reyting tablosunda bir basamak daha geriledi.
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Tuzlu Kahve'deki araba sahnesinde Şevval Sam'ın kahkahası doğaçlama tartışması başlattı.
Haftanın en çok tekrar edilen dizisi 12 yayınla Ömür Usta oldu.
Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat, gündem olan köpek taklidi sahnesine yanıt verdi.
Sette gözaltına alınınca TRT dizisinden çıkarılan Erdem Kaynarca, Susuz Yaz'ın kadrosuna katıldı.
Çarşamba akşamına Yeraltı'nın yeni sezonu damga vuracak.
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Türkiye'de erken veda eden A.B.İ., yurt dışında 68 ülkede yayınlanacak.
Acun Ilıcalı, pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi Magnolia'yı Türkiye'ye kendisinin getirdiğini söyledi.
MasterChef'te bu hafta takımları yarışmacılar değil, aileleri kurdu.
Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci, Anne Yarısı'ndaki son haliyle gündem oldu.
Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, rolün kendisini nasıl etkilediğini tek cümleyle anlattı.
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Anne Yarısı'nın kadrosuna Eşref Rüya'dan tanıdık bir isim katıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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