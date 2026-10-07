ATV'nin Üçüncü Final Kararından Müge Anlı'daki Hamid'e Gelen İş Teklifine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yeraltı, uzun bir aranın ardından 2. sezonunun ilk bölümüyle bu akşam NOW'a dönüyor; kadroya İsmail Hacıoğlu ve Şükran Ovalı gibi yeni isimler katıldı. ATV'de Aşk ve Taht, Show TV'de Sevdan Bir Ateş 5. bölümleriyle ekranda. Kanal D ise akşamı Uzak Şehir ve Haysiyet tekrarlarına ayırdı.