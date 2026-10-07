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Final Yapan A.B.İ., Çirkin ve Aşk ve Taht Yayınlanmadı: Hangi Dizinin Kaç Kez Tekrarı Verildi?

Final Yapan A.B.İ., Çirkin ve Aşk ve Taht Yayınlanmadı: Hangi Dizinin Kaç Kez Tekrarı Verildi?

yerli dizi Reyting A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 11:03
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28 Eylül - 4 Ekim haftasında reyting listelerine yansıyan tekrar yayınları belli oldu. Nurgül Yeşilçay'ın başrolündeki Ömür Usta, bir hafta içinde 12 kez tekrarlanarak zirveye yerleşti. Anne Yarısı 11 tekrarla hemen arkasından geldi. Listelere yansıyan 98 tekrarın 27'si NOW dizilerine ait.

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Ömür Usta bir haftada 12 kez tekrarlandı, Anne Yarısı 11 tekrarla hemen arkasından geldi.

Ömür Usta bir haftada 12 kez tekrarlandı, Anne Yarısı 11 tekrarla hemen arkasından geldi.

28 Eylül - 4 Ekim haftasında ilk 100 reyting listelerine yansıyan tekrar yayınları belli oldu. Zirvede, yayın hayatına geçen ay başlayan iki NOW dizisi var.

Nurgül Yeşilçay ve Bülent İnal'ın başrollerini paylaştığı Ömür Usta, bir hafta içinde tam 12 kez tekrar yayınıyla listelere girdi. Yani dizi neredeyse her gün en az bir kez daha ekrana geldi.

Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun rol aldığı Anne Yarısı ise 11 tekrarla ikinci sırada yer aldı. Henüz birkaç bölümü yayınlanan iki yeni dizi, toplamda 23 tekrarla listenin zirvesini paylaştı.

Üstelik NOW'ın üçüncü dizisi Halef: Köklerin Çağrısı da 4 tekrar kaydetti. Böylece listelere yansıyan toplam 98 tekrar yayınının 27'si, yani dörtte birinden fazlası NOW dizilerinden çıktı.

Başkalarının Hayatı, Güneşin Doğduğu Yer ve Sevdan Bir Ateş ekranı boş bırakmadı.

Başkalarının Hayatı, Güneşin Doğduğu Yer ve Sevdan Bir Ateş ekranı boş bırakmadı.

Star TV'nin Başkalarının Hayatı 9 tekrarla üçüncü sıraya yerleşti. ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer'i ile Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i 8'er tekrarla onu takip etti.

Kızılcık Şerbeti ise 7 tekrarla ilk altıda kendine yer buldu. Kanal D cephesinde Uzak Şehir 5, Daha 17 ve Güller ve Günahlar 4'er, Haysiyet ise 3 tekrar kaydetti. Star TV'nin Sevdiğim Sensin'i 5, ATV'nin Mercan Köşk'ü 4 tekrarla listede yer aldı.

Kanal bazında bakıldığında NOW 27 tekrarla açık ara önde. Show TV 17 tekrarla ikinci, Star TV ve Kanal D 16'şar tekrarla üçüncü sırayı paylaştı. ATV 12 tekrarda kaldı.

Taşacak Bu Deniz yalnızca 2 kez tekrarlandı; final yapan üç dizinin tek bir tekrar kaydı bile yok.

Taşacak Bu Deniz yalnızca 2 kez tekrarlandı; final yapan üç dizinin tek bir tekrar kaydı bile yok.

TRT 1, haftayı 10 tekrarla en geride tamamladı. Kanalın en fazla tekrar yayınlanan dizisi 3 tekrarla Evlilik Güzeldir oldu. Hafta içinde 10 reytingle ekrana dönen Taşacak Bu Deniz ise yalnızca 2 tekrarla listeye yansıdı.

Mehmed: Fetihler Sultanı ve Gönül Dağı 2'şer, Teşkilat ise 1 tekrar kaydetti. Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı ve Star TV'nin Tuzlu Kahve'si de 2'şer tekrarda kaldı.

Peki hiç tekrar kaydı olmayan diziler hangileri? Final kararı alınan ATV'nin Aşk ve Taht ile A.B.İ. dizileri ve Star TV'nin Çirkin'i, bir hafta boyunca tekrar yayınıyla ilk 100 listelerine hiç giremedi.

Not: Listede yalnızca ilk 100 reyting listelerine yansıyan tekrarlar sayıldı. Dizilerin gerçek tekrar yayını sayısı daha yüksek olabilir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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