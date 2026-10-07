Final Yapan A.B.İ., Çirkin ve Aşk ve Taht Yayınlanmadı: Hangi Dizinin Kaç Kez Tekrarı Verildi?
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Ömür Usta bir haftada 12 kez tekrarlandı, Anne Yarısı 11 tekrarla hemen arkasından geldi.
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Başkalarının Hayatı, Güneşin Doğduğu Yer ve Sevdan Bir Ateş ekranı boş bırakmadı.
Taşacak Bu Deniz yalnızca 2 kez tekrarlandı; final yapan üç dizinin tek bir tekrar kaydı bile yok.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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