Final Yapan A.B.İ., Çirkin ve Aşk ve Taht Yayınlanmadı: Hangi Dizinin Kaç Kez Tekrarı Verildi?

28 Eylül - 4 Ekim haftasında ilk 100 reyting listelerine yansıyan tekrar yayınları belli oldu. Zirvede, yayın hayatına geçen ay başlayan iki NOW dizisi var.

Nurgül Yeşilçay ve Bülent İnal'ın başrollerini paylaştığı Ömür Usta, bir hafta içinde tam 12 kez tekrar yayınıyla listelere girdi. Yani dizi neredeyse her gün en az bir kez daha ekrana geldi.

Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun rol aldığı Anne Yarısı ise 11 tekrarla ikinci sırada yer aldı. Henüz birkaç bölümü yayınlanan iki yeni dizi, toplamda 23 tekrarla listenin zirvesini paylaştı.

Üstelik NOW'ın üçüncü dizisi Halef: Köklerin Çağrısı da 4 tekrar kaydetti. Böylece listelere yansıyan toplam 98 tekrar yayınının 27'si, yani dörtte birinden fazlası NOW dizilerinden çıktı.