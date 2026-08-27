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Uzak Şehir 3. Sezon 1. Tanıtımı Yayınlandı: Yayın Tarihi Belli Oldu

Uzak Şehir 3. Sezon 1. Tanıtımı Yayınlandı: Yayın Tarihi Belli Oldu

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.08.2026 - 17:13
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Uzak Şehir’in 3. sezonu için hazırlıklar tamamlandı ve ekip yeniden sete çıktı. 63. bölümle oldukça çarpıcı bir sezon finali yapan Uzak Şehir'de Cihan ve Alya'nın düğünü beklenirken yaşananlar, Albora ailesindeki dengeleri tamamen değiştirdi. Burç Kümbetlioğlu, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Ahmet Varlı, İpek Arkan ve Ceren Moray'ın veda ettiği Uzak Şehir'in yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Uzak Şehir 3. sezon ilk bölüm yayın tarihi belli oldu.

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Büyük vedaların ardından 3. sezon çekimlerine başlayan Uzak Şehir'in yeni sezonunda neler yaşanacağı merak konusuydu.

Büyük vedaların ardından 3. sezon çekimlerine başlayan Uzak Şehir'in yeni sezonunda neler yaşanacağı merak konusuydu.

2. sezon finalinin ardından gerçekleşen ayrılıklar sebebiyle Albora ailesinin dengeleri ciddi biçimde değişmiş durumda. Şahin ve Boran'ın ölümü, Ecmel'in suçlarının açığa çıkması ve Alya'nın Deniz Cihan'la gitmek istemesi 3. sezonun ana çatışmalarını oluşturacak gibi görünüyor. Bununla birlikte 3. sezon çekimlerinin Mardin'le sınırlı kalmayacağının öğrenilmesinin ardından yeni sezon izleyiciler için merak konusu oldu.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'yı bir araya getiren ve uyumlarına hayran kalınan Uzak Şehir'in 3. sezon tanıtımı sonunda yayınlandı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'yı bir araya getiren ve uyumlarına hayran kalınan Uzak Şehir'in 3. sezon tanıtımı sonunda yayınlandı.

Alya'nın Budapeşte'ye gittiği ve Cihan'ın her zamanki gibi peşinden gidip onu bulduğu yeni sezon görüntülerinde dikkat çeken şey Alya'nın Cihan'dan sürekli kaçmaya çalışması oldu. Alya, oğlu Deniz'i korumak için Cihan'dan kaçmaya çalışırken Cihan'ın Deniz'i kaçırdığı görülüyor. Tüm bu gelişmelerin yanında Uzak Şehir 3. sezon ilk bölümün yayın tarihi de belli oldu.

Uzak Şehir 3. sezon 1. tanıtımını buradan izleyebilirsiniz: Uzak Şehir, 14 Eylül Pazartesi günü 3. sezonuyla izleyiciyle buluşacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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