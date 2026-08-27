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TV100'den Ayrılmıştı: Yeni Adresi Belli Olan İsmail Küçükkaya'nın Yayın Günü de Netleşti

TV100'den Ayrılmıştı: Yeni Adresi Belli Olan İsmail Küçükkaya'nın Yayın Günü de Netleşti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.08.2026 - 14:28
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TV100 macerası oldukça kısa süren İsmail Küçükkaya, 9 Ekim 2025'te kanaldan ayrılmıştı. Bir yıllık aranın ardından İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi ve yayın günü belli oldu.

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29 Eylül 2025’te TV100 ekranlarında izleyici karşısına çıkmış ve yalnızca 11 gün sonra kanaldan ayrılmıştı.

29 Eylül 2025’te TV100 ekranlarında izleyici karşısına çıkmış ve yalnızca 11 gün sonra kanaldan ayrılmıştı.

“YeniGün” programının yayından kaldırıldığı ve Küçükkaya ile kanalın yollarını ayırdığı açıklanmasının ardından ayrılığın kesin nedeni konusunda kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Küçükkaya, TV100'e geçmeden önce 2022-2025 yılları arasında Halk TV'de görev yapmıştı. TV100'ün ardından bir sezondur ekranlarda olmayan İsmail Küçükkaya'nın yeni sezondaki adresi belli olmuştu.

SZC TV'de Günaydın Türkiyem programını sunacak İsmail Küçükkaya 31 Ağustos Pazartesi günü sabah programında izleyici karşısına çıkacağını açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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