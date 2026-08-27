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1 Reytinge Düşmüştü, 4. Sıraya Geriledi: 26 Ağustos Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

1 Reytinge Düşmüştü, 4. Sıraya Geriledi: 26 Ağustos Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.08.2026 - 13:19
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26 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünün yayınlandığı 26 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Tek final kararı alınan yaz dizisi olan Doğanın Kanunu bu hafta düşüş trendini sürdürdü. Doğanın Kanunu, TOTAL grubunda 2. sırada yer alırken AB ve ABC1 kategorilerinde 4. sıraya kadar geriledi.

İşte, 26 Ağustos Çarşamba Reyting Sonuçları...

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26 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

26 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Star TV'nin Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ı başrollerde buluşturan yaz dizisi Doğanın Kanunu, 26 Ağustos günü reyting düşüşüne devam etti. Daha 17, Altı Üstü İstanbul ve Muhtemel Aşk'la beraber yaz sezonunda ekrana gelen Doğanın Kanunu, tek final kararı alınan dizi oldu. Erken finalden kaçamayan Doğanın Kanunu bu hafta TOTAL grubunda 2. olurken AB ve ABC1'de 4. sıraya kadar geriledi.

26 Ağustos Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

26 Ağustos Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

26 Ağustos Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

26 Ağustos Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

26 Ağustos Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

26 Ağustos Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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