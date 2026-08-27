Çirkin'in 2. Sezonuna Yeni Oyuncu! Meryem'in Hapishane Arkadaşını Canlandıracak
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Çirkin'in 2. sezonu için geri sayım başlarken Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul afiş çekimi için kamera karşısına geçti. Sete çıkmaya hazırlanan dizinin kadrosuna da yeni bir isim katıldı. Çirkin'in yeni sezonunda Meryem'in hapishane arkadaşı Kader'i canlandıracak oyuncu belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin pazar akşamları ekrana gelen Çirkin dizisi, 2. sezon için hazırlıklara hız verdi.
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Ünlü oyuncu Tuğba Çom, Star TV'nin Çirkin dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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