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Çirkin'in 2. Sezonuna Yeni Oyuncu! Meryem'in Hapishane Arkadaşını Canlandıracak

Çirkin'in 2. Sezonuna Yeni Oyuncu! Meryem'in Hapishane Arkadaşını Canlandıracak

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.08.2026 - 11:37
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Çirkin'in 2. sezonu için geri sayım başlarken Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul afiş çekimi için kamera karşısına geçti. Sete çıkmaya hazırlanan dizinin kadrosuna da yeni bir isim katıldı. Çirkin'in yeni sezonunda Meryem'in hapishane arkadaşı Kader'i canlandıracak oyuncu belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV'nin pazar akşamları ekrana gelen Çirkin dizisi, 2. sezon için hazırlıklara hız verdi.

Star TV'nin pazar akşamları ekrana gelen Çirkin dizisi, 2. sezon için hazırlıklara hız verdi.

Yeni sezon öncesinde Çirkin'in afiş çekimi yapılırken Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul objektif karşısına geçti. Sevilen dizinin yeni sezon çekimlerinin ise 30 Ağustos Pazar ya da en geç 31 Ağustos Pazartesi günü başlaması planlanıyor. Öte yandan çekimler öncesinde dizinin oyuncu kadrosu da yeni isimlerle genişlemeye başladı.

Ünlü oyuncu Tuğba Çom, Star TV'nin Çirkin dizisine dahil oldu.

Ünlü oyuncu Tuğba Çom, Star TV'nin Çirkin dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çirkin'in 2. sezon kadrosuna Tuğba Çom katıldı. Başarılı oyuncu, dizide Kader karakterine hayat verecek. Kader, Derya Pınar Ak'ın canlandırdığı Meryem'in hapishane arkadaşı olarak hikayeye dahil olacak.

Bunun yanı sıra Çirkin'i yeni sezonda pazar akşamları oldukça güçlü bir reyting rekabeti bekliyor. Dizi; Teşkilat, Daha 17 ve Ömür Usta ile aynı akşam seyirci karşısına çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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