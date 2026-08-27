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Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li Hamal'dan Erteleme Haberi! Yeni Tarih Belli Oldu

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li Hamal'dan Erteleme Haberi! Yeni Tarih Belli Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.08.2026 - 13:45
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Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u buluşturan Hamal'ın çekimleri için plan değişikliğine gidildi. Eylül ayında sete çıkması beklenen ATV dizisinin çekimlerinin yeni tarihi açıklandı. Takvim değişikliğinin ardından dizinin ekran yolculuğunun ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu.

KAYNAK: Deniz Tural

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Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u aynı projede buluşturan ATV'nin yeni dizisi Hamal için hazırlıklar devam ediyor.

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u aynı projede buluşturan ATV'nin yeni dizisi Hamal için hazırlıklar devam ediyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun dikkat çeken projelerinden biri olan Hamal'ın sete çıkış takviminde değişikliğe gidildi. Hamal'ın çekimlerinin eylül ayında başlaması planlanıyordu. Ancak Deniz Tural'ın paylaşımına göre dizinin sete çıkış tarihi ertelendi. Yeni takvime göre Hamal ekibinin 14-15 Eylül tarihlerinde sete çıkması planlanıyor. Çekimlerin eylül ortasına kaydırılması dizinin ekran yolculuğunu da etkileyecek. Hamal'ın ilk bölümünün ekim ayının sonlarına doğru ATV'de yayınlanması bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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