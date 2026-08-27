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Daha 17’nin Barış’ını Bir Yerden Hatırlıyor Olabilirsiniz: Deniz Ali Cankorur’u Yakından Tanıyoruz!

Daha 17’nin Barış’ını Bir Yerden Hatırlıyor Olabilirsiniz: Deniz Ali Cankorur’u Yakından Tanıyoruz!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 15:43
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Kanal D’nin gençlik dizisi Daha 17, oyuncu kadrosuyla konuşulmaya devam ediyor. Dizide Aras ve Deniz’in yakın çevresinden Barış karakterini izlerken “Ben bu oyuncuyu daha önce kesin gördüm” diye düşündüyseniz yanılmıyorsunuz. Çünkü Deniz Ali Cankorur, yaşına bakınca insanı şaşırtacak kadar uzun süredir kamera karşısında. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde Kızım’dan Kırmızı Oda’ya kadar pek çok tanıdık yapımda rol alan Cankorur, şimdi Daha 17 ile yeniden karşımızda. Gelin Deniz Ali Cankorur kimdir, daha önce hangi dizilerde oynadı ve Barış karakteriyle yolları nasıl kesişti birlikte bakalım…

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Daha 17’nin Barış’ı Deniz Ali Cankorur Kimdir?

Daha 17’nin Barış’ı Deniz Ali Cankorur Kimdir?

28 Ağustos 2007’de İstanbul’da dünyaya gelen Deniz Ali Cankorur, aslında ekranlarla yeni tanışan bir isim değil. Henüz çocuk yaşlardayken oyunculuğa başlayan Cankorur’un kariyeri 2013’e kadar uzanıyor. Yani Daha 17, onun ilk set deneyimi değil. Kendisi yıllar içinde hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde yer aldı ve kamera karşısında büyüyen oyunculardan biri oldu.

Daha Çocukken Özcan Deniz’in Filminde Kamera Karşısına Geçmiş!

Daha Çocukken Özcan Deniz’in Filminde Kamera Karşısına Geçmiş!

Deniz Ali Cankorur’un filmografisine biraz daha detaylı baktığımızda karşımıza ilk olarak 2013 yapımı Su ve Ateş çıkıyor. Özcan Deniz’in yönettiği filmde Kemal karakterini canlandıran Cankorur, daha çocuk yaşta sinema setiyle tanışan isimlerden. Ardından televizyon projeleri gelmeye başlayınca kariyerini bu doğrultuda ilerletenlerden. 

2016’da Hayatımın Aşkı, ardından Hayat Sırları derken oyunculuğu çocukluk döneminin geçici bir macerası olarak kalmadı. Hatta Hayat Sırları’nı izleyenler onu Hasancan olarak da hatırlıyor olabilir. 

Cankorur’un çocuk oyunculuk döneminde uzun soluklu işlerinden bir diğeri ise Kızım oldu. Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Beren Gökyıldız’ın yer aldığı dizide Öykü’nün arkadaşlarından Mert’i canlandırdı.

Şimdi Onu Daha 17’nin Neşeli ve Zeki Barış’ı Olarak İzliyoruz

Şimdi Onu Daha 17’nin Neşeli ve Zeki Barış’ı Olarak İzliyoruz

Deniz Ali Cankorur, Daha 17’de Barış karakterine hayat veriyor. Dizinin karakter tanıtımına göre Barış neşeli, iyi kalpli ve zeki bir genç. Babasının yokluğunu hissetmesine rağmen sevgisini kaybetmeyen karakterin teknoloji ve bilgisayar konusunda da ayrı bir yeteneği var. 

Barış’ın hikayesindeki önemli noktalardan biri de Aras ve Deniz’le kurduğu bağ. Cankorur da verdiği röportajda Barış’ın yakın dostluk kurmakta zorlanan fakat Aras ve Deniz’le tanıştıktan sonra onların desteğiyle hayata tutunan biri olduğunu anlatıyor.

Deniz Ali Cankorur ile Barış’ın Ortak Noktaları da Varmış

Deniz Ali Cankorur ile Barış’ın Ortak Noktaları da Varmış

Genç oyuncu verdiği röportajda Barış’ı neşeli, iyi kalpli ve sevecen biri olarak tanımlarken karakterle kendisi arasında benzerlikler olduğunu da söylüyor. Set tarafında ise ekibin kısa sürede birbirine alıştığını ve çekimlerin eğlenceli geçtiğini anlatmış. 

Yani yıllar önce Kızım’da çocuk oyuncu olarak izlediğimiz Deniz Ali Cankorur, artık Daha 17’nin genç kadrosunun önemli parçalarından biri. Üstelik yaklaşık 13 yıla yayılan kamera önü geçmişini düşününce, Barış rolü onun için başlangıçtan çok yeni bir dönem gibi diyebiliriz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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