Daha 17’nin Barış’ını Bir Yerden Hatırlıyor Olabilirsiniz: Deniz Ali Cankorur’u Yakından Tanıyoruz!

Deniz Ali Cankorur’un filmografisine biraz daha detaylı baktığımızda karşımıza ilk olarak 2013 yapımı Su ve Ateş çıkıyor. Özcan Deniz’in yönettiği filmde Kemal karakterini canlandıran Cankorur, daha çocuk yaşta sinema setiyle tanışan isimlerden. Ardından televizyon projeleri gelmeye başlayınca kariyerini bu doğrultuda ilerletenlerden.

2016’da Hayatımın Aşkı, ardından Hayat Sırları derken oyunculuğu çocukluk döneminin geçici bir macerası olarak kalmadı. Hatta Hayat Sırları’nı izleyenler onu Hasancan olarak da hatırlıyor olabilir.

Cankorur’un çocuk oyunculuk döneminde uzun soluklu işlerinden bir diğeri ise Kızım oldu. Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Beren Gökyıldız’ın yer aldığı dizide Öykü’nün arkadaşlarından Mert’i canlandırdı.