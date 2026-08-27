Daha 17’nin Barış’ını Bir Yerden Hatırlıyor Olabilirsiniz: Deniz Ali Cankorur’u Yakından Tanıyoruz!
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Kanal D’nin gençlik dizisi Daha 17, oyuncu kadrosuyla konuşulmaya devam ediyor. Dizide Aras ve Deniz’in yakın çevresinden Barış karakterini izlerken “Ben bu oyuncuyu daha önce kesin gördüm” diye düşündüyseniz yanılmıyorsunuz. Çünkü Deniz Ali Cankorur, yaşına bakınca insanı şaşırtacak kadar uzun süredir kamera karşısında. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde Kızım’dan Kırmızı Oda’ya kadar pek çok tanıdık yapımda rol alan Cankorur, şimdi Daha 17 ile yeniden karşımızda. Gelin Deniz Ali Cankorur kimdir, daha önce hangi dizilerde oynadı ve Barış karakteriyle yolları nasıl kesişti birlikte bakalım…
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Daha 17’nin Barış’ı Deniz Ali Cankorur Kimdir?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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