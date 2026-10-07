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Tarihi Başarı! Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonu Oldu

Tarihi Başarı! Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonu Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.10.2026 - 15:23

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Son dönemde kadın milli takımlarımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılar göğsümüzü kabartıyor. O başarılara bir yenisi daha eklendi. 

İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'na katılan Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımımız, finalde Polonya'yı 2-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Son düdüğün çalmasıyla birlikte oyuncular ve teknik ekip zaferlerini sahada kutladı.

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"Tarih yazıyoruz!"

"Tarih yazıyoruz!"

Turnuva boyunca sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Milli Takımımız, büyük finalde Polonya ile karşı karşıya geldi. Sahada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Ay-yıldızlılar, rakiplerini 2-0’lık net bir skorla mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Tarihinde ilk kez IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'na katılan Kadın Milli Takımımız, bu ilk deneyiminde kupayı kaldırarak Türk spor tarihine altın harflerle geçen bir başarı kazandı. Sahadaki azimleri, disiplinleri ve mücadele ruhlarıyla tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan milli sporcularımız, şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı.

Peki görme engelliler futbolu nasıl oynanıyor?

Peki görme engelliler futbolu nasıl oynanıyor?

B1, görme engelli sporcular için belirlenen sınıflandırmanın en yüksek düzeyi ve bu kategoride oynayan sporcular ya hiç görmüyor ya da ışığı çok sınırlı algılıyor. Adil bir rekabet için sahadaki tüm oyuncular gözlerine özel bir bant ya da maske takıyor. Topun içinde çıngırak bulunuyor. Oyuncular topun yerini bu sesle buluyor. Rakibe doğru koşan oyuncu ise çarpışmaları önlemek için sürekli 'voy' diyerek geldiğini haber veriyor. Sahanın kenarları ise topun dışarı çıkmasını engelleyen bantlarla çevriliyor.

Takımlar kale arkasındaki kılavuzun, orta sahadaki teknik ekibin ve kalecinin yönlendirmeleriyle oynuyor. Yani görme engelli futbolcular sahada yalnızca seslerle ve takım arkadaşlarına duydukları güvenle ilerliyor. İlk katılımda Avrupa'nın zirvesine çıkan kadın futbolcularımız, spora erişimin ve fırsat eşitliğinin ne kadar çok kapıyı açabildiğini modern dünyaya bir kez daha hatırlatıyor.

Bizlere bu tarihi gururu yaşatan başta milli futbolcularımız olmak üzere, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyoruz! 🇹🇷🥇

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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