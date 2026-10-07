Tarihi Başarı! Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonu Oldu

B1, görme engelli sporcular için belirlenen sınıflandırmanın en yüksek düzeyi ve bu kategoride oynayan sporcular ya hiç görmüyor ya da ışığı çok sınırlı algılıyor. Adil bir rekabet için sahadaki tüm oyuncular gözlerine özel bir bant ya da maske takıyor. Topun içinde çıngırak bulunuyor. Oyuncular topun yerini bu sesle buluyor. Rakibe doğru koşan oyuncu ise çarpışmaları önlemek için sürekli 'voy' diyerek geldiğini haber veriyor. Sahanın kenarları ise topun dışarı çıkmasını engelleyen bantlarla çevriliyor.

Takımlar kale arkasındaki kılavuzun, orta sahadaki teknik ekibin ve kalecinin yönlendirmeleriyle oynuyor. Yani görme engelli futbolcular sahada yalnızca seslerle ve takım arkadaşlarına duydukları güvenle ilerliyor. İlk katılımda Avrupa'nın zirvesine çıkan kadın futbolcularımız, spora erişimin ve fırsat eşitliğinin ne kadar çok kapıyı açabildiğini modern dünyaya bir kez daha hatırlatıyor.

Bizlere bu tarihi gururu yaşatan başta milli futbolcularımız olmak üzere, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyoruz! 🇹🇷🥇