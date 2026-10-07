Tarihi Başarı! Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonu Oldu

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Son dönemde kadın milli takımlarımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılar göğsümüzü kabartıyor. O başarılara bir yenisi daha eklendi.
İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'na katılan Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımımız, finalde Polonya'yı 2-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Son düdüğün çalmasıyla birlikte oyuncular ve teknik ekip zaferlerini sahada kutladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Tarih yazıyoruz!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki görme engelliler futbolu nasıl oynanıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın