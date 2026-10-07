Balıkesir'de Babasının Yanında Çocuk Yaşta Saatçiliği Öğrenen Şükran Hanım 66 Yıllık Hayat Hikayesini Anlattı

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Dijital saatlerin ve akıllı bilekliklerin yaygınlaştığı günümüzde, ustadan çırağa aktarılan zanaatler her geçen yıl biraz daha az görülür hale geliyor. Saatçilik de bu mesleklerin başında geliyor. Üstelik yüzlerce küçük parçanın uyum içinde çalıştığı bir saati onarmak, yıllarca süren sabır ve el becerisi gerektiriyor.
Balıkesir'de babasının yanında çocuk yaşta saatçiliği öğrenen Şükran Hanım, 66 yıldır saat tamirciliği yapıyor. Dükkanında kameraların karşısına geçen usta, çocukluğundan bugüne uzanan hayat hikayesini 'bimekanbihikaye'ye anlattı. Eski aile fotoğraflarıyla süslenen anılar ve Şükran Hanım'ın neşesi izleyenlerin içini ısıttı.
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Babasından devraldığı meslekle bir ömür geçirdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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