Balıkesir'de Babasının Yanında Çocuk Yaşta Saatçiliği Öğrenen Şükran Hanım 66 Yıllık Hayat Hikayesini Anlattı

Dijital saatlerin ve akıllı bilekliklerin yaygınlaştığı günümüzde, ustadan çırağa aktarılan zanaatler her geçen yıl biraz daha az görülür hale geliyor. Saatçilik de bu mesleklerin başında geliyor. Üstelik yüzlerce küçük parçanın uyum içinde çalıştığı bir saati onarmak, yıllarca süren sabır ve el becerisi gerektiriyor.

Balıkesir'de babasının yanında çocuk yaşta saatçiliği öğrenen Şükran Hanım, 66 yıldır saat tamirciliği yapıyor. Dükkanında kameraların karşısına geçen usta, çocukluğundan bugüne uzanan hayat hikayesini 'bimekanbihikaye'ye anlattı. Eski aile fotoğraflarıyla süslenen anılar ve Şükran Hanım'ın neşesi izleyenlerin içini ısıttı.

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