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Balıkesir'de Babasının Yanında Çocuk Yaşta Saatçiliği Öğrenen Şükran Hanım 66 Yıllık Hayat Hikayesini Anlattı

Balıkesir'de Babasının Yanında Çocuk Yaşta Saatçiliği Öğrenen Şükran Hanım 66 Yıllık Hayat Hikayesini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.10.2026 - 13:51 Son Güncelleme: 07.10.2026 - 13:53

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Dijital saatlerin ve akıllı bilekliklerin yaygınlaştığı günümüzde, ustadan çırağa aktarılan zanaatler her geçen yıl biraz daha az görülür hale geliyor. Saatçilik de bu mesleklerin başında geliyor. Üstelik yüzlerce küçük parçanın uyum içinde çalıştığı bir saati onarmak, yıllarca süren sabır ve el becerisi gerektiriyor.

Balıkesir'de babasının yanında çocuk yaşta saatçiliği öğrenen Şükran Hanım, 66 yıldır saat tamirciliği yapıyor. Dükkanında kameraların karşısına geçen usta, çocukluğundan bugüne uzanan hayat hikayesini 'bimekanbihikaye'ye anlattı. Eski aile fotoğraflarıyla süslenen anılar ve Şükran Hanım'ın neşesi izleyenlerin içini ısıttı.

KAYNAK

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DeKF0XRoTln/
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Babasından devraldığı meslekle bir ömür geçirdi.

Babasından devraldığı meslekle bir ömür geçirdi.

Evi dükkanıyla bitişik olan Şükran Hanım'ın saatle tanışması ilkokul yıllarına dayanıyor. Okuldan geldikçe doğrudan babasının yanına geçen küçük kız, ustalığı kısa sürede gözlemleyerek öğrendi. Saatçi Sefer'in 1925'te başlayan mesleğini bugüne taşıyan usta, babasının kendisini bu işe teşvik etmek için ona haftalık verdiğini anlattı. Çıraklıkla başlayan yolculuk kalfalık ve ustalıkla devam etti.

1950 doğumlu Şükran Hanım, seksenli yıllarda Japonya'daki Orient Watch firmasından aldığı sertifikayla da mesleğini taçlandırdı. Dükkanın duvarlarını dolduran belgeler arasında saat ustası öğretmenliği belgesi de bulunuyor. Usta, Türkiye'de bu belgeye sahip tek bayan olduğunu söyledi.

Zamanın her geçen gün daha da hızlandığı bir dünyada, çocuk yaşta başladığı işi bir ömür boyu sürdüren Şükran Hanım, emeğin ve sabrın hala karşılık bulduğunu hatırlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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