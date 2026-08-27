Show TV'nin İddialı Dizisinin Yönetmeni 'Anlaşmazlık' Sebebiyle Diziden Ayrıldı

160 IQ'ya sahip, sıra dışı zekasını günlük hayatını düzene sokmakta pek kullanamayan, üç çocuk annesi Morgane Alvaro'nun başrolünde bulunduğu dizinin Türkçe uyarlamasında Özgü Namal rol alacak. Dizide ana karakter bir polis merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışırken tesadüfen bir cinayet soruşturmasındaki delilleri yeniden düzenliyor ve polisin gözden kaçırdığı bağlantıyı fark ediyor. Yeteneği keşfedilince cinayet ekibine danışman olarak dahil oluyor. Böylece kurallara son derece bağlı dedektif Karadec ile oldukça sıra dışı bir ortaklık kuruyor. Merakla beklenen dizi için oyuncu çalışmaları sürerken beklenmedik bir gelişme yaşandı.