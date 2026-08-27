article/comments
article/share
Haberler
TV
Show TV'nin İddialı Dizisinin Yönetmeni 'Anlaşmazlık' Sebebiyle Diziden Ayrıldı

Show TV'nin İddialı Dizisinin Yönetmeni 'Anlaşmazlık' Sebebiyle Diziden Ayrıldı

Show tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.08.2026 - 16:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

“High Intellectual Potential” (HPI) dizisinin Türkiye uyarlaması olan Cevher dizisi yeni sezonun en merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin başrolü için Özgü Namal'la anlaşılmış ve oyuncu kadrosuyla ilgili çalışmalar başlamıştı. Ancak dizide anlaşmazlık nedeniyle bomba bir ayrılık gerçekleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2021'de yayın hayatına başlayan Fransa yapımı “High Intellectual Potential” (HPI) dizisi dünya çapında büyük bir ilgi görmüştü.

2021'de yayın hayatına başlayan Fransa yapımı “High Intellectual Potential” (HPI) dizisi dünya çapında büyük bir ilgi görmüştü.

160 IQ'ya sahip, sıra dışı zekasını günlük hayatını düzene sokmakta pek kullanamayan, üç çocuk annesi Morgane Alvaro'nun başrolünde bulunduğu dizinin Türkçe uyarlamasında Özgü Namal rol alacak. Dizide ana karakter bir polis merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışırken tesadüfen bir cinayet soruşturmasındaki delilleri yeniden düzenliyor ve polisin gözden kaçırdığı bağlantıyı fark ediyor. Yeteneği keşfedilince cinayet ekibine danışman olarak dahil oluyor. Böylece kurallara son derece bağlı dedektif Karadec ile oldukça sıra dışı bir ortaklık kuruyor. Merakla beklenen dizi için oyuncu çalışmaları sürerken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Öner Arslanel ve Fabrika Yapım dizinin yapımcılığını üstlenirken yönetmen ise Neslihan Yeşilyurt olacaktı.

Öner Arslanel ve Fabrika Yapım dizinin yapımcılığını üstlenirken yönetmen ise Neslihan Yeşilyurt olacaktı.

Kadın, Yasak Elma, Kırmızı Oda ve Sadakatsiz gibi dizileri yöneten Neslihan Yeşilyurt, bugün yaptığı açıklamayla diziden ayrıldığını açıkladı. 

Neslihan Yeşilyurt, 'Hazırlık sürecini büyük bir titizlik ve heyecanla sürdürdüğümüz 'Cevher' projesinin yönetmenlik koltuğundan, projenin yaratıcı evriminde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde yapım şirketimizle yolları ayırmış bulunuyoruz.

Birlikte büyük bir emekle ön hazırlığını yürüttüğümüz bu yolculukta; başta yapımcımız olmak üzere, projeye inançla katkı sunan tüm ekip arkadaşlarıma, oyuncu kadromuza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.' diyerek diziye veda ettiğini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın