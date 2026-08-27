Show TV'nin İddialı Dizisinin Yönetmeni 'Anlaşmazlık' Sebebiyle Diziden Ayrıldı
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“High Intellectual Potential” (HPI) dizisinin Türkiye uyarlaması olan Cevher dizisi yeni sezonun en merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin başrolü için Özgü Namal'la anlaşılmış ve oyuncu kadrosuyla ilgili çalışmalar başlamıştı. Ancak dizide anlaşmazlık nedeniyle bomba bir ayrılık gerçekleşti.
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2021'de yayın hayatına başlayan Fransa yapımı “High Intellectual Potential” (HPI) dizisi dünya çapında büyük bir ilgi görmüştü.
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Öner Arslanel ve Fabrika Yapım dizinin yapımcılığını üstlenirken yönetmen ise Neslihan Yeşilyurt olacaktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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