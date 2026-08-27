Kıskanmak Dizisi Oyuncusu Güller ve Günahlar'ın Kadrosuna Dahil Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Güller ve Günahlar'ın 2. sezonunda Serhat'ın hikayesine babası Yusuf Tecer de dahil oluyor. Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Serhat'ın babasına hayat verecek isim merak edilirken kulislerden beklenen haber geldi. Yusuf Tecer rolü için anlaşmaya varılan ismi Birsen Altuntaş açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'i başrollerde buluşturan dizisi Güller ve Günahlar, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu İştar Gökseven, Güller ve Günahlar dizisine dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın