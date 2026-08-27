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Kıskanmak Dizisi Oyuncusu Güller ve Günahlar'ın Kadrosuna Dahil Oldu

Kıskanmak Dizisi Oyuncusu Güller ve Günahlar'ın Kadrosuna Dahil Oldu

yerli dizi Güller ve Günahlar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.08.2026 - 14:43
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Güller ve Günahlar'ın 2. sezonunda Serhat'ın hikayesine babası Yusuf Tecer de dahil oluyor. Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Serhat'ın babasına hayat verecek isim merak edilirken kulislerden beklenen haber geldi. Yusuf Tecer rolü için anlaşmaya varılan ismi Birsen Altuntaş açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'i başrollerde buluşturan dizisi Güller ve Günahlar, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kanal D'nin Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'i başrollerde buluşturan dizisi Güller ve Günahlar, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kanal D'nin cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Güller ve Günahlar enfes bir geri dönüşe hazırlanıyor. Kadrosuna pek çok isim dahil olan Güller ve Günahlar'da yeni sezon öncesinde kadroya katılacağı açıklanan Serhat'ın babası Yusuf Tecer'i kimin canlandıracağı da belli oldu.

Oyuncu İştar Gökseven, Güller ve Günahlar dizisine dahil oldu.

Oyuncu İştar Gökseven, Güller ve Günahlar dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İştar Gökseven, Güller ve Günahlar'ın 2. sezonunda Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Serhat'ın babası olarak seyirci karşısına çıkacak. İştar Gökseven son olarak Kıskanmak dizisinde izleyiciyle buluşmuştu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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