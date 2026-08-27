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Uzak Şehir'in Yeni Sezonundan İlk Sürpriz! Tanıtım Öncesi Paylaşılan Afiş Dikkat Çekti

Uzak Şehir'in Yeni Sezonundan İlk Sürpriz! Tanıtım Öncesi Paylaşılan Afiş Dikkat Çekti

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.08.2026 - 15:30
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Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in 3. sezon hazırlıkları başladı. Uzak Şehir ekibi yeni sezon için sete çıkarken dizinin resmi sosyal medya hesabı 3. sezon ilk tanıtımının bugün paylaşılacağını açıkladı. Yapılan duyuru için kullanılan afiş ise seyirciden tam puan aldı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yeni sezon çekimleri için yeniden sete çıkan Uzak Şehir'den seyirciyi heyecanlandıran ilk tanıtım haberi geldi. Uzak Şehir'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla 3. sezonun ilk tanıtımının bugün yayınlanacağı duyuruldu. Başroller Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal da çekimler için Budapeşte'de kamera karşısına geçerken ilk tanıtım için yapılan duyuruda kullanılan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'lı afiş ise yayınlanır yayınlanmaz dikkat çekti. Görselin yeni sezonun resmi afişi olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, afiş dizinin takipçileri arasında merak yarattı.

İşte Uzak Şehir resmi sosyal medya hesabından paylaşılan o afiş fotoğrafı:

İşte Uzak Şehir resmi sosyal medya hesabından paylaşılan o afiş fotoğrafı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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