Uzak Şehir'in Yeni Sezonundan İlk Sürpriz! Tanıtım Öncesi Paylaşılan Afiş Dikkat Çekti
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Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in 3. sezon hazırlıkları başladı. Uzak Şehir ekibi yeni sezon için sete çıkarken dizinin resmi sosyal medya hesabı 3. sezon ilk tanıtımının bugün paylaşılacağını açıkladı. Yapılan duyuru için kullanılan afiş ise seyirciden tam puan aldı.
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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İşte Uzak Şehir resmi sosyal medya hesabından paylaşılan o afiş fotoğrafı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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