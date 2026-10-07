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Filenin Sultanı İlkin Aydın'dan Cemil Tugay'a Gönderme

Filenin Sultanı İlkin Aydın'dan Cemil Tugay'a Gönderme

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 15:35
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Filenin Sultanları'ndan İlkin Aydın, AKP'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a göndermede bulundu. AKP rozeti takıldıktan sonra 'Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır' açıklamasını yapan Tugay'a, İlkin Aydın'dan yanıt geldi.

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Cemil Tugay: "Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır."

Cemil Tugay: "Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılması günün bir numaralı gündem maddesi oldu. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, AKP'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a rozetini taktı.

AKP'ye katılan Cemil Tugay, yaptığı açıklamada 'En iyi siyaset hizmettir. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. AK Parti'ye inanarak ve güvenerek katıldım' ifadelerini kullandı.

İlkin Aydın'dan Cemil Tugay'a gönderme.

İlkin Aydın'dan Cemil Tugay'a gönderme.
twitter.com

Filenin Sultanları'ndan İlkin Aydın ise Cemil Tugay'ın sözlerinin ardından X hesabından bir paylaşım yaptı. İlkin Aydın, Atatürk görseliyle birlikte 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' sözünün yer aldığı paylaşımla Cemil Tugay'a göndermede bulundu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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