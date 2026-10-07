Filenin Sultanı İlkin Aydın'dan Cemil Tugay'a Gönderme
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Filenin Sultanları'ndan İlkin Aydın, AKP'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a göndermede bulundu. AKP rozeti takıldıktan sonra 'Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır' açıklamasını yapan Tugay'a, İlkin Aydın'dan yanıt geldi.
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Cemil Tugay: "Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır."
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İlkin Aydın'dan Cemil Tugay'a gönderme.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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