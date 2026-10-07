Filenin Sultanı İlkin Aydın'dan Cemil Tugay'a Gönderme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılması günün bir numaralı gündem maddesi oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, AKP'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a rozetini taktı.

AKP'ye katılan Cemil Tugay, yaptığı açıklamada 'En iyi siyaset hizmettir. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. AK Parti'ye inanarak ve güvenerek katıldım' ifadelerini kullandı.