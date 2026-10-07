Masaüstündeki Dosya Karmaşasından Bunalan Bir Kullanıcı Tüm Klasörleri Yaratıcı Bir Yolla Gizledi

Günün büyük bölümünü bilgisayar başında geçirdiğimiz bugünlerde masaüstü, çoğumuz için farkında olmadan her şeyin üst üste yığıldığı bir çekmeceye dönüşüyor. İndirdiğimiz belgeler, ekran görüntüleri ve 'sonra bakarım' dediğimiz klasörler birikirken, bir toplantıya girdiğimiz ya da ekranımızı paylaştığımız an bu dağınıklık hepimizin karşısına çıkabiliyor.

Masaüstündeki karmaşadan kurtulmak isteyen bir kullanıcı, 'sorunları halının altına süpürmek' deyimini bu kez gerçekten uygulayarak tüm dosya ve klasörleri dijital bir halının altına gizledi. Halı masaüstüne serildiğinde üst üste binmiş simgelerin hepsi göz önünden kayboldu, köşesi kaldırıldığında ise dosyaların hala altında durduğu görüldü. Ortaya çıkan görüntü izleyenlerden tam not aldı.

Kaynak