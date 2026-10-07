article/comments
article/share
Haberler
Video
Masaüstündeki Dosya Karmaşasından Bunalan Bir Kullanıcı Tüm Klasörleri Yaratıcı Bir Yolla Gizledi

Masaüstündeki Dosya Karmaşasından Bunalan Bir Kullanıcı Tüm Klasörleri Yaratıcı Bir Yolla Gizledi

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
07.10.2026 - 15:43

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Günün büyük bölümünü bilgisayar başında geçirdiğimiz bugünlerde masaüstü, çoğumuz için farkında olmadan her şeyin üst üste yığıldığı bir çekmeceye dönüşüyor. İndirdiğimiz belgeler, ekran görüntüleri ve 'sonra bakarım' dediğimiz klasörler birikirken, bir toplantıya girdiğimiz ya da ekranımızı paylaştığımız an bu dağınıklık hepimizin karşısına çıkabiliyor.

Masaüstündeki karmaşadan kurtulmak isteyen bir kullanıcı, 'sorunları halının altına süpürmek' deyimini bu kez gerçekten uygulayarak tüm dosya ve klasörleri dijital bir halının altına gizledi. Halı masaüstüne serildiğinde üst üste binmiş simgelerin hepsi göz önünden kayboldu, köşesi kaldırıldığında ise dosyaların hala altında durduğu görüldü. Ortaya çıkan görüntü izleyenlerden tam not aldı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Masaüstü karmaşasını gizlemenin pratik yolları var.

Masaüstü karmaşasını gizlemenin pratik yolları var.

Masaüstü karmaşası yalnızca göze hoş görünmediği için değil, aradığımız dosyaya ulaşmamızı da zorlaştırdığı için sorun yaratıyor. Üstelik halının altına süpürülen dosyalar silinmediği için, dilediğimiz an yeniden karşımıza çıkabiliyor.

  • Mac kullananlar için en pratik yöntemlerden biri Yığınlar özelliği. Masaüstüne sağ tıklayıp 'Yığınları Kullan' seçeneğini açtığımızda dosyalar türüne göre otomatik olarak gruplanıyor. Aynı işlem Control + Command + 0 kısayoluyla da yapılabiliyor.

  • Tüm simgeleri tek seferde gizlemek isteyenler ise Terminal'e defaults write com.apple.finder CreateDesktop false komutunu yazıp ardından killall Finder komutunu çalıştırabiliyor. Dosyalar Masaüstü klasöründe durmaya devam ediyor ve komuttaki 'false' ifadesi 'true' olarak değiştirildiğinde simgeler yeniden görünüyor.

  • Windows tarafında ise masaüstüne sağ tıklayıp Görünüm menüsünden 'Masaüstü simgelerini göster' seçeneğinin işaretini kaldırmak yeterli oluyor. Kısacası dağınık bir masaüstüyle uğraşmak yerine, ihtiyacımıza uygun bir gizleme yöntemi seçmek mümkün.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın