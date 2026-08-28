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Rakibi Eşref Rüya Final Yapmıştı: Çarşamba Günleri Yeraltı Dizisine 3 Yeni Rakip Birden Geliyor!

Rakibi Eşref Rüya Final Yapmıştı: Çarşamba Günleri Yeraltı Dizisine 3 Yeni Rakip Birden Geliyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.08.2026 - 09:09
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2026-2027 sezonunun başlamasına sayılı günler kala dizilerin yeni sezon tanıtımları ve yayın tarihleri birer birer belli olmaya başlıyor. Salı günleri yayınlanacak 5 dizinin ardından çarşamba günleri de dört dizinin ekrana geleceği netleşti. 3 dizi birden Yeraltı dizisine rakip oldu.

Kaynak:Birsen Altuntaş

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Diziseverlerin favori sezonu çok yakında başlıyor.

Diziseverlerin favori sezonu çok yakında başlıyor.

Yazın geride kalmasıyla birlikte 2026-2027 sezonunun başlamasına da sayılı günler kaldı. Dizilerin yayın tarihleri ve hangi gün yayınlanacakları birer birer belli olurken şu ana dek en çok dizi salı gününe gelmişti. Geçtiğimiz sezondan 2 dizinin devam etmesinin yanı sıra 3 dizinin de yayın hayatına başlayacağının öğrenilmesiyle birlikte salı günü yayınlanacak dizi sayısı 5 olmuştu. “Mehmed Fetihler Sultanı”, “A.B.İ.”, “Haysiyet”, “Tuzlu Kahve” ve “Anne Yarısı” salı günleri ekrana gelecek yapımlar olarak açıklanmıştı.

Çarşamba gününe gelen yeni dizi sayısı 3 oldu.

Çarşamba gününe gelen yeni dizi sayısı 3 oldu.

Geçtiğimiz sezon rakipleri Eşref Rüya'nın ve Kuruluş Orhan'ın final yapmasının ardından çarşamba günleri yayınlanan tek dizi olarak kalan Yeraltı dizisine 3 rakip birden geldi. Aşk ve Taht, Başkalarının Hayatı ve Sevdan Bir Ateş'in yayın günleri çarşamba oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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