Rakibi Eşref Rüya Final Yapmıştı: Çarşamba Günleri Yeraltı Dizisine 3 Yeni Rakip Birden Geliyor!
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2026-2027 sezonunun başlamasına sayılı günler kala dizilerin yeni sezon tanıtımları ve yayın tarihleri birer birer belli olmaya başlıyor. Salı günleri yayınlanacak 5 dizinin ardından çarşamba günleri de dört dizinin ekrana geleceği netleşti. 3 dizi birden Yeraltı dizisine rakip oldu.
Kaynak:Birsen Altuntaş
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Diziseverlerin favori sezonu çok yakında başlıyor.
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Çarşamba gününe gelen yeni dizi sayısı 3 oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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